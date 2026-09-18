Мышь Oklick 385M черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 385M черный
Мышь Oklick — это легкое и удобное устройство для вашего ПК, весом всего 53 грамма. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором. Длина провода составляет 1.2 метра, что дает достаточную свободу движения без лишних ограничений. Эта проводная мышь подключается через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную передачу данных и простоту использования. Учитывая симметричный дизайн, мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Классический черный цвет устройства делает его стильным дополнением к любому рабочему месту. Мышь Oklick — это надежный выбор для повседневных задач и работы с ПК.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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