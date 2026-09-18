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Мышь Oklick 385M черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 385M черный

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Мышь Oklick 385M черный - фото 8
Мышь Oklick 385M черный - фото 9
Мышь Oklick 385M черный - фото 10
Мышь Oklick 385M черный - фото 11
Мышь Oklick 385M черный - фото 12
Мышь Oklick 385M черный - фото 13
Мышь Oklick 385M черный - фото 14
Мышь Oklick 385M черный - фото 15
Мышь Oklick 385M черный - фото 16
Мышь Oklick 385M черный - фото 17
Мышь Oklick 385M черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 1
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 2
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 3
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 4
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 5
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 6
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 7
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 8
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 9
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 10
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 11
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 12
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 13
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 14
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 15
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 16
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 17
  • Мышь Oklick 385M черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
340 руб.  490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256123
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
66

Описание товара Мышь Oklick 385M черный

Мышь Oklick — это легкое и удобное устройство для вашего ПК, весом всего 53 грамма. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором. Длина провода составляет 1.2 метра, что дает достаточную свободу движения без лишних ограничений. Эта проводная мышь подключается через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную передачу данных и простоту использования. Учитывая симметричный дизайн, мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Классический черный цвет устройства делает его стильным дополнением к любому рабочему месту. Мышь Oklick — это надежный выбор для повседневных задач и работы с ПК.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 385M черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это легкое и удобное устройство для вашего ПК, весом всего 53 грамма. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором. Длина провода составляет 1.2 метра, что дает достаточную свободу движения без лишних ограничений. Эта проводная мышь подключается через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную передачу данных и простоту использования. Учитывая симметричный дизайн, мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Классический черный цвет устройства делает его стильным дополнением к любому рабочему месту. Мышь Oklick — это надежный выбор для повседневных задач и работы с ПК.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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