Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400)
Мышь проводная Genius DX-110 представляет собой универсальное решение для дома и офиса. Данная модель обладает классическим сдержанным дизайном, который легко дополнит любое рабочее место, а эргономичная форма корпуса вкупе с его малым весом и матовым не скользким пластиком обеспечит комфортное использование и уверенный хват. В основе проводной мыши Genius DX-110 используется оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi, что отлично подойдет для повседневной работы в сети Интернет и с документами. Для управления предусмотрено 3 клавиши – 2 стандартных переключателя, а также колесико между ними. Отличительной особенностью модели является высокая надежность и большой рабочий ресурс, что обеспечит длительное использование контроллера. Мышь проводная Genius DX-110 подключается к устройствам при помощи USB-кабеля длиной 1.5 м и может использоваться с любыми компьютерами, ноутбуками и другими совместимыми устройствами. Благодаря прочному внешнему покрытию он отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Мышь Genius DX-110 поставляется в цветной картонной коробке.
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