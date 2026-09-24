Мышь Defender MB-055 BLACK (52055)
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender MB-055 BLACK (52055)
Defender Tiana MB-055 silent это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе беспроводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса радиоканал, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от 2xAAA. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1000 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Defender Tiana MB-055 silent отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки.
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