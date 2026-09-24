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Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender MB-055 BLACK (52055)

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Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) - фото 1
Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) - фото 2
Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) - фото 3
Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
2
  • Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) - фото 1
  • Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) - фото 2
  • Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) - фото 3
  • Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender MB-055 BLACK (52055)
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
2
Габариты (ШxВxД), мм
62х37х95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Defender MB-055 BLACK (52055)

Defender Tiana MB-055 silent это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе беспроводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса радиоканал, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от 2xAAA. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1000 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Defender Tiana MB-055 silent отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки.

Отзывы о товаре Мышь Defender MB-055 BLACK (52055)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
2
Габариты (ШxВxД), мм
62х37х95
Страна производитель
Китай
Описание
Defender Tiana MB-055 silent это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе беспроводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса радиоканал, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от 2xAAA. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1000 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Defender Tiana MB-055 silent отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender MB-055 BLACK (52055) - данный товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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