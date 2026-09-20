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Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 купить с доставкой в Москве
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Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023

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Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 1
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 2
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 3
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 4
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 1
  • Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 2
  • Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 3
  • Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 4
  • Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
310 руб.  590 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 498821
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023
310 руб. -47%
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
110

Описание товара Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023

Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023/ частота радиоканала, 2,4 ГГц / батарейки в комплект не входят/ совместимость с ОС Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux/ комплект поставки мышь, USB-приемник

Отзывы о товаре Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023/ частота радиоканала, 2,4 ГГц / батарейки в комплект не входят/ совместимость с ОС Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux/ комплект поставки мышь, USB-приемник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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