Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%310 руб. 590 руб.
В наличии
Код товара: 498821
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
310 руб. -47%
590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
110
Описание товара Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023/ частота радиоканала, 2,4 ГГц / батарейки в комплект не входят/ совместимость с ОС Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux/ комплект поставки мышь, USB-приемник
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 300 руб. 620 руб.75 руб. в СплитМышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522)
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитМышь Гарнизон GMW-440-3
-
В наличииЦена 320 руб. 650 руб.80 руб. в СплитМышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
-
В наличииЦена 320 руб. 490 руб.80 руб. в СплитМышь Defender USB MB-280 BLACK
-
В наличииЦена 320 руб. 520 руб.80 руб. в СплитМышь Defender Classic MB-230 Black 52231
-
В наличииЦена 330 руб. 590 руб.83 руб. в СплитМышь Gembird MOP-425 Black
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитМышь Defender MB-055 BLACK (52055)
-
В наличииЦена 340 руб. 660 руб.85 руб. в СплитМышь Gembird MOP-430 черный,
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 красный (52937)
-
В наличииЦена 350 руб. 940 руб.88 руб. в СплитМышь Гарнизон GM-740G black
-
В наличииЦена 370 руб. 600 руб.93 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-285 черный
-
В наличииЦена 380 руб. 800 руб.95 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 черный (52935)
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023/ частота радиоканала, 2,4 ГГц / батарейки в комплект не входят/ совместимость с ОС Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux/ комплект поставки мышь, USB-приемник
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023