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Мышь Defender Patch MS-759 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Patch MS-759 черный

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Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 1
Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 2
Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 3
Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 4
Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 5
Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 1
  • Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 2
  • Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 3
  • Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 4
  • Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 5
  • Мышь Defender Patch MS-759 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
300 руб.  440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230166
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.1
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
99.3x59.5x38
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
47х40х24
Вес, г.
90

Описание товара Мышь Defender Patch MS-759 черный

Компактная мышь проводная Defender Patch MS-759 вполне подходит для повседневного использования при работе на офисном или домашнем компьютере. У нее достаточно эргономичный и лаконичный дизайн, обеспечивающий максимум комфорта во время эксплуатации. Причем симметричная форма мыши позволяет пользоваться ей и правшам, и левшам. Матовый пластик, из которого мышь изготовлена, создает хорошее сцепление с рукой, и даже в жару будет удобно удерживать мышку и работать ей. Компактная мышь проводная Defender Patch MS-759 оборудована оптическим светодиодным сенсором, благодаря которому указатель на экране монитора будет двигаться очень точно. Сенсор обладает разрешением 1000 dpi, чего вполне достаточно для качественной работы с текстовыми и графическими программами. Для управления используются 2 кнопки и одно колесо прокрутки. У кнопок достаточно высокая степень тактильной отдачи, что важно при совершении определенных действий мышью (например, двойной клик).

Отзывы о товаре Мышь Defender Patch MS-759 черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.1
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
99.3x59.5x38
Развернуть
Страна производитель
Тайвань
Описание
Компактная мышь проводная Defender Patch MS-759 вполне подходит для повседневного использования при работе на офисном или домашнем компьютере. У нее достаточно эргономичный и лаконичный дизайн, обеспечивающий максимум комфорта во время эксплуатации. Причем симметричная форма мыши позволяет пользоваться ей и правшам, и левшам. Матовый пластик, из которого мышь изготовлена, создает хорошее сцепление с рукой, и даже в жару будет удобно удерживать мышку и работать ей. Компактная мышь проводная Defender Patch MS-759 оборудована оптическим светодиодным сенсором, благодаря которому указатель на экране монитора будет двигаться очень точно. Сенсор обладает разрешением 1000 dpi, чего вполне достаточно для качественной работы с текстовыми и графическими программами. Для управления используются 2 кнопки и одно колесо прокрутки. У кнопок достаточно высокая степень тактильной отдачи, что важно при совершении определенных действий мышью (например, двойной клик).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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