Мышь Оклик 398G черный (1431665)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 398G черный (1431665)
Oklick 398G – это оптическая мышь для геймеров, которые ценят точность и комфорт. Проводное подключение через USB с длиной кабеля 1.9 метра гарантирует надежную связь без задержек. Универсальный дизайн подходит для правой и левой руки, делая мышь комфортной для широкого круга пользователей. 3 кнопки и колесо прокрутки расширяют возможности управления, предоставляя легкий доступ к основным функциям и командам. Способность работы на любой поверхности позволяет использовать мышь в различных условиях без потери производительности. А многоцветная подсветка не только создает уникальную атмосферу во время игры, но и выделяет рабочее место среди других. Возможность изменения чувствительности сенсора непосредственно во время использования дает геймерам гибкость в настройке мыши под конкретную игру или задачу. Специальное программное обеспечение расширяет функциональные возможности, позволяя настраивать макросы и другие параметры для оптимизации игрового процесса.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
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