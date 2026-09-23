Мышь Гарнизон GMW-460-2
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, голубой
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 736970
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260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
103x60x32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Гарнизон GMW-460-2
Мышь беспроводная Гарнизон GMW-460-2 с бело-бирюзовым цветовым исполнением пластикового корпуса подходит для использования с ПК или ноутбуком. За счет миниатюрного USB-ресивера, связь с которым поддерживается по радиоканалу на расстоянии до 10 м, устройство присоединяется к компьютерному порту. Беспроводная компьютерная мышь Гарнизон GMW-460-2 имеет симметричный корпус, поэтому управлять ею удобно как правой, так и левой рукой. Для ее питания достаточно всего одной батарейки АА. Мышь оснащается как 3 стандартными клавишами, так и отдельным переключателем, с помощью которого можно изменять чувствительность сенсора. Оптический светодиодный сенсор поддерживает работу в режимах чувствительности 1000 и 1600 dpi.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
103x60x32
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Гарнизон GMW-460-2 с бело-бирюзовым цветовым исполнением пластикового корпуса подходит для использования с ПК или ноутбуком. За счет миниатюрного USB-ресивера, связь с которым поддерживается по радиоканалу на расстоянии до 10 м, устройство присоединяется к компьютерному порту. Беспроводная компьютерная мышь Гарнизон GMW-460-2 имеет симметричный корпус, поэтому управлять ею удобно как правой, так и левой рукой. Для ее питания достаточно всего одной батарейки АА. Мышь оснащается как 3 стандартными клавишами, так и отдельным переключателем, с помощью которого можно изменять чувствительность сенсора. Оптический светодиодный сенсор поддерживает работу в режимах чувствительности 1000 и 1600 dpi.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Купить Мышь Гарнизон GMW-460-2 - по цене 260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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