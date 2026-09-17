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Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB

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Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB - фото 1
Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB - фото 1
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155752
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB
750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.45
Габариты (ШxВxД), мм
65x40x116
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB

Мышка A4Tech V-Track Padless N-708X-1 снабжена оптическим сенсором с очень мощным излучателем. Благодаря этому она может работать даже на поверхностях с глубоким рельефом – например, на мягкой ткани или мехе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.45
Габариты (ШxВxД), мм
65x40x116
Страна производитель
Китай
Описание
Мышка A4Tech V-Track Padless N-708X-1 снабжена оптическим сенсором с очень мощным излучателем. Благодаря этому она может работать даже на поверхностях с глубоким рельефом – например, на мягкой ткани или мехе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB - по цене 750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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