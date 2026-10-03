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Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)

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Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 1
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 2
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 3
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 4
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 5
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 6
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 7
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 8
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 9
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 10
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 11
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 12
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 13
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 14
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 15
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 16
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 17
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 18
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 19
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 1
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 2
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 3
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 4
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 5
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 6
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 7
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 8
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 9
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 10
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 11
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 12
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 13
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 14
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 15
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 16
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 17
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 18
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 19
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640521
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)

Мышь беспроводная Logitech Gaming Mouse G703 отличается эргономичным дизайном и малым весом, благодаря чему обеспечивается удобство при ее эксплуатации. Для изготовления представленного манипулятора использовались прочные материалы высокого качества и самые передовые технологии, в результате чего она прослужит вам длительный срок без каких-либо нареканий. Особая форма корпуса мыши повторяет изгиб ладони правой руки, а благодаря прорезиненным вставкам по бокам обеспечивается надежный хват. Независимо от того, сколько будет длиться игра, манипулятор подарит вам ощущение уверенности и комфорта. Черная беспроводная мышь Logitech Gaming Mouse G703 стала обладательницей разноцветной подсветки. В арсенале представленного манипулятора шесть кнопок с возможностью их программирования. В модели используется оптический светодиодный сенсор HERO, чье максимальное разрешение достигает 25600 dpi. Беспроводная технология подключения обеспечивает дальность действия до 10 м, а встроенный аккумулятор - до 60 часов автономной работы устройства.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Gaming Mouse G703 отличается эргономичным дизайном и малым весом, благодаря чему обеспечивается удобство при ее эксплуатации. Для изготовления представленного манипулятора использовались прочные материалы высокого качества и самые передовые технологии, в результате чего она прослужит вам длительный срок без каких-либо нареканий. Особая форма корпуса мыши повторяет изгиб ладони правой руки, а благодаря прорезиненным вставкам по бокам обеспечивается надежный хват. Независимо от того, сколько будет длиться игра, манипулятор подарит вам ощущение уверенности и комфорта. Черная беспроводная мышь Logitech Gaming Mouse G703 стала обладательницей разноцветной подсветки. В арсенале представленного манипулятора шесть кнопок с возможностью их программирования. В модели используется оптический светодиодный сенсор HERO, чье максимальное разрешение достигает 25600 dpi. Беспроводная технология подключения обеспечивает дальность действия до 10 м, а встроенный аккумулятор - до 60 часов автономной работы устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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