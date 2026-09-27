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Мышь MSI Clutch GM11 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь MSI Clutch GM11 черный

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Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 1
Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 2
Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 3
Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 4
Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 1
  • Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 2
  • Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 3
  • Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 4
  • Мышь MSI Clutch GM11 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397136
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62х37х118
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
317

Описание товара Мышь MSI Clutch GM11 черный

Полноцветная RGB подсветка с 7 световыми эффектами. 5-уровневый оптический сенсор с 5 различными цветами. Симметричный дизайн под правую или левую руку. Оптический сенсор PMW-3325. Точная детальная настройка с помощью Dragon Center.

Отзывы о товаре Мышь MSI Clutch GM11 черный




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62х37х118
Страна производитель
Китай
Описание
Полноцветная RGB подсветка с 7 световыми эффектами. 5-уровневый оптический сенсор с 5 различными цветами. Симметричный дизайн под правую или левую руку. Оптический сенсор PMW-3325. Точная детальная настройка с помощью Dragon Center.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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