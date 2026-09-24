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Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH

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Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 1
Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 2
Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 3
Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 4
Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 5
Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 6
Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 1
  • Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 2
  • Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 3
  • Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 4
  • Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 5
  • Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 6
  • Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650658
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH
1 450 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH

Мышь Logitech – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Эта стильная черная мышь предназначена для использования с ПК и обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 4000 dpi, она обеспечивает точное и плавное отслеживание практически на любой поверхности. Беспроводное подключение по Bluetooth позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечивает свободу движений в радиусе до 10 метров. Для питания мыши достаточно всего одной батарейки типа АА, что делает ее энергоэффективной и удобной в использовании. Мышь Logitech сочетает в себе элегантный дизайн, высокую функциональность и надежность, что делает ее незаменимым помощником в повседневной работе и развлечениях.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Эта стильная черная мышь предназначена для использования с ПК и обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 4000 dpi, она обеспечивает точное и плавное отслеживание практически на любой поверхности. Беспроводное подключение по Bluetooth позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечивает свободу движений в радиусе до 10 метров. Для питания мыши достаточно всего одной батарейки типа АА, что делает ее энергоэффективной и удобной в использовании. Мышь Logitech сочетает в себе элегантный дизайн, высокую функциональность и надежность, что делает ее незаменимым помощником в повседневной работе и развлечениях.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH – стоимость товара 1450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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