Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 650690
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1 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x74x126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
230
Описание товара Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)
Мышь беспроводная Redragon Mirage Pro – компьютерный манипулятор в черном корпусе с RGB-подсветкой, который весит всего 109 г и обеспечит комфортное прохождение игр часами напролет. В оснащение модели входят девять кнопок, которые поддерживают программирования. Вы сможете задать на их нажатие выполнение определенных действий, что обеспечит дополнительное удобство при работе за компьютером и прохождении игр. В беспроводную мышь Redragon Mirage Pro установлен оптический светодиодный датчик с максимальным разрешением 8000 dpi для точного позиционирования курсора.
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Теги товара: для дизайнеров
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
41x74x126
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Redragon Mirage Pro – компьютерный манипулятор в черном корпусе с RGB-подсветкой, который весит всего 109 г и обеспечит комфортное прохождение игр часами напролет. В оснащение модели входят девять кнопок, которые поддерживают программирования. Вы сможете задать на их нажатие выполнение определенных действий, что обеспечит дополнительное удобство при работе за компьютером и прохождении игр. В беспроводную мышь Redragon Mirage Pro установлен оптический светодиодный датчик с максимальным разрешением 8000 dpi для точного позиционирования курсора.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: для дизайнеров
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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