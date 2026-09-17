Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB
Мышь A4TECH – идеальное решение для пользователей, ценящих надежность и комфорт. Эта проводная модель оснащена кабелем длиной 1.8 метра, обеспечивающим достаточную свободу движения на рабочем месте. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что делает ее совместимой с большинством современных ПК. Оптический сенсор с разрешением 3200 dpi гарантирует точность и отзывчивость, что особенно важно для тех, кто занимается графическим дизайном или увлекается компьютерными играми. Эргономичный дизайн рассчитан на правую руку, обеспечивая удобный и уверенный хват даже при длительном использовании. Мышь выполнена в стильном черном цвете и имеет вес 290 г, что содействует стабильности и удобству использования. Продукт от бренда A4Tech подходит для всех, кто ценит высокое качество и функционал. Эта модель станет надежным помощником для самых разных задач, от работы в офисе до динамичных игровых баталий.
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Теги товара: A4Tech Bloody
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Теги товара: A4Tech Bloody
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