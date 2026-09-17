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Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB

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Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 1
Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 2
Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 3
Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 4
Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 5
Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 6
Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 7
Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155574
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
73x40x126 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
280

Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB

Мышь A4TECH – идеальное решение для пользователей, ценящих надежность и комфорт. Эта проводная модель оснащена кабелем длиной 1.8 метра, обеспечивающим достаточную свободу движения на рабочем месте. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что делает ее совместимой с большинством современных ПК. Оптический сенсор с разрешением 3200 dpi гарантирует точность и отзывчивость, что особенно важно для тех, кто занимается графическим дизайном или увлекается компьютерными играми. Эргономичный дизайн рассчитан на правую руку, обеспечивая удобный и уверенный хват даже при длительном использовании. Мышь выполнена в стильном черном цвете и имеет вес 290 г, что содействует стабильности и удобству использования. Продукт от бренда A4Tech подходит для всех, кто ценит высокое качество и функционал. Эта модель станет надежным помощником для самых разных задач, от работы в офисе до динамичных игровых баталий.



Теги товара: A4Tech Bloody

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody Q80 Black USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
73x40x126 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH – идеальное решение для пользователей, ценящих надежность и комфорт. Эта проводная модель оснащена кабелем длиной 1.8 метра, обеспечивающим достаточную свободу движения на рабочем месте. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что делает ее совместимой с большинством современных ПК. Оптический сенсор с разрешением 3200 dpi гарантирует точность и отзывчивость, что особенно важно для тех, кто занимается графическим дизайном или увлекается компьютерными играми. Эргономичный дизайн рассчитан на правую руку, обеспечивая удобный и уверенный хват даже при длительном использовании. Мышь выполнена в стильном черном цвете и имеет вес 290 г, что содействует стабильности и удобству использования. Продукт от бренда A4Tech подходит для всех, кто ценит высокое качество и функционал. Эта модель станет надежным помощником для самых разных задач, от работы в офисе до динамичных игровых баталий.


Теги товара: A4Tech Bloody
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Отзывы


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