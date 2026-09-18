Мышь A4Tech X89 черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech X89 черный
Представляем вам проводную игровую мышь A4Tech, созданную для настоящих ценителей компьютерных игр. Это стильное устройство выполнено в элегантном черном цвете и идеально подходит для использования с ПК. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивающим точность и быстроту реакции, что особенно важно в динамичных игровых сценариях. Обладая длиной провода 1.8 метра, A4Tech гарантирует свободу движений, сохраняя при этом надежность проводного подключения через интерфейс USB Type-A. Эта модель рассчитана для использования правой рукой, что способствует комфортному и естественному хвату во время долгих игровых сессий. Вес мыши составляет 150 г, что делает ее достаточно легкой для быстрого перемещения, но при этом достаточно увесистой для точного контроля. Прочная конструкция и продуманный дизайн A4Tech делают ее превосходным выбором как для профессиональных геймеров, так и для любителей, стремящихся к наилучшим игровым впечатлениям.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech x7
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech x7
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