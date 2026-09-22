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Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925)

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Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727513
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925)

Мышь Logitech представляет собой универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Она подключается через интерфейс Bluetooth и обеспечивает надежную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет легко работать даже на значительном удалении от компьютера. Эта модель разработана для комфорта правой руки и имеет эргономичную форму для удобного хвата. Вес устройства составляет всего 78 грамм, что делает его легким и удобным для длительного использования без чувства усталости. Optical sensor мыши гарантирует точное и плавное перемещение курсора с разрешением 1000 dpi, обеспечивая хорошую производительность как для офисных задач, так и для простых графических приложений. Бесшумные кнопки — это дополнительное преимущество, позволяющее работать в тишине, не отвлекая окружающих. Мышь питается от одной батареи типа AA, что обеспечивает длительное время работы без замены источника питания. Элегантный синий цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, подходящий для любого рабочего места. Мышь Logitech — это отличное сочетание дизайна, функциональности и комфорта, идеально подходящее для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech представляет собой универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Она подключается через интерфейс Bluetooth и обеспечивает надежную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет легко работать даже на значительном удалении от компьютера. Эта модель разработана для комфорта правой руки и имеет эргономичную форму для удобного хвата. Вес устройства составляет всего 78 грамм, что делает его легким и удобным для длительного использования без чувства усталости. Optical sensor мыши гарантирует точное и плавное перемещение курсора с разрешением 1000 dpi, обеспечивая хорошую производительность как для офисных задач, так и для простых графических приложений. Бесшумные кнопки — это дополнительное преимущество, позволяющее работать в тишине, не отвлекая окружающих. Мышь питается от одной батареи типа AA, что обеспечивает длительное время работы без замены источника питания. Элегантный синий цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, подходящий для любого рабочего места. Мышь Logitech — это отличное сочетание дизайна, функциональности и комфорта, идеально подходящее для ежедневного использования.
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