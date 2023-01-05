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Мышь A4Tech X-710BK Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech X-710BK Black USB

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Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 6
Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 7
Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 6
  • Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 7
  • Мышь A4Tech X-710BK Black USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech X-710BK Black USB
1 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
225

Описание товара Мышь A4Tech X-710BK Black USB

Мышь A4Tech – это надежное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением в 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. С проводным подключением длиной 1.8 метра, мышь гарантирует стабильную связь без задержек, подключаясь через стандартный интерфейс USB Type-A. Изготовленная в универсальном черном цвете, мышь A4Tech имеет эргономичный дизайн, подходящий для хвата как правой, так и левой рукой, что делает её удобной и универсальной в использовании. Весит устройство всего 135 граммов, что делает его оптимально сбалансированным для длительной работы за компьютером. Эта модель отлично подойдет для повседневных задач, будь то работа, учеба или развлечения. Благодаря надежности бренда A4Tech, вы можете быть уверены в качестве и долговечности данного устройства.



Теги товара: Для левшей, A4Tech x7

Отзывы о товаре Мышь A4Tech X-710BK Black USB

Источник: Яндекс Маркет
05.01.2023
Павел К.

Достоинства:
Шикарная модель. Игровая. Отличная эргономика, функционал.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2022
СДерок

Достоинства:
Цена, удобная

Недостатки:
пока что не нашел

Комментарий:
.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2022
Андрей М.

Достоинства:
проверенная временем классика
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2022
Сергей Е.


Комментарий:
Неплохая мышь. Вполне выполняет свои требования!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2022
Александр Ю.

Достоинства:
Великая , качественная , удобная это же x7 ??
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2022
Евгений Д.

Достоинства:
Моя любимая мышь, всегда беру этот товар. Качество превосходное.

Недостатки:
нету
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2022
Евгений М.

Достоинства:
Хорошая, удобная мышь.

Недостатки:
Не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2022
Руслан Халиков

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Никогда не думал, что мышь так сильно может повлиять в игре. Очень хорошая мышь.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2020
Анна Я.

Достоинства:
отличная модель. и цена отличная. мышку приятно держать в руке, лежит как влитая. на мой взгляд, идеальна для средней и большой руки.

Недостатки:
не обнаружено

Комментарий:
по-моему нет смысла переплачивать за лоджитек и рейзер. в прошлом всегда покупали лоджитек, последней моделью остались дико недовольны. отношение к a4tech было предвзятым, из-за цены в основном. но их мышка у меня на работе жива и не болеет уже 4 года. и у мамы на ноуте тоже a4tech. так что рискнули и не прогадали)
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2020
Алексей

Достоинства:
Через драйвера можно настроить все что угодно; очень мощный редактор макросов; встроенная память; приятный на ощупь пластик, даже в потных руках не скользит

Недостатки:
Толстый провод

Комментарий:
Покупал как замену A4tech x750bf (нужна была возможность записи макросов в собственную память мышки). По форме идентичны, но у 710й качество сборки получше.
Не понимаю тех, кто берет логитечы и рейзеры. Рассказы про их качество - сказки. Пока я сидел с х750, у знакомого успели сломаться mx518 и G5. А по гибкости макросов они и рядом с a4tech не стояли.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech – это надежное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением в 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. С проводным подключением длиной 1.8 метра, мышь гарантирует стабильную связь без задержек, подключаясь через стандартный интерфейс USB Type-A. Изготовленная в универсальном черном цвете, мышь A4Tech имеет эргономичный дизайн, подходящий для хвата как правой, так и левой рукой, что делает её удобной и универсальной в использовании. Весит устройство всего 135 граммов, что делает его оптимально сбалансированным для длительной работы за компьютером. Эта модель отлично подойдет для повседневных задач, будь то работа, учеба или развлечения. Благодаря надежности бренда A4Tech, вы можете быть уверены в качестве и долговечности данного устройства.


Теги товара: Для левшей, A4Tech x7
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2023
Павел К.

Достоинства:
Шикарная модель. Игровая. Отличная эргономика, функционал.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2022
СДерок

Достоинства:
Цена, удобная

Недостатки:
пока что не нашел

Комментарий:
.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2022
Андрей М.

Достоинства:
проверенная временем классика
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2022
Сергей Е.


Комментарий:
Неплохая мышь. Вполне выполняет свои требования!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2022
Александр Ю.

Достоинства:
Великая , качественная , удобная это же x7 ??
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2022
Евгений Д.

Достоинства:
Моя любимая мышь, всегда беру этот товар. Качество превосходное.

Недостатки:
нету
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2022
Евгений М.

Достоинства:
Хорошая, удобная мышь.

Недостатки:
Не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2022
Руслан Халиков

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Никогда не думал, что мышь так сильно может повлиять в игре. Очень хорошая мышь.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2020
Анна Я.

Достоинства:
отличная модель. и цена отличная. мышку приятно держать в руке, лежит как влитая. на мой взгляд, идеальна для средней и большой руки.

Недостатки:
не обнаружено

Комментарий:
по-моему нет смысла переплачивать за лоджитек и рейзер. в прошлом всегда покупали лоджитек, последней моделью остались дико недовольны. отношение к a4tech было предвзятым, из-за цены в основном. но их мышка у меня на работе жива и не болеет уже 4 года. и у мамы на ноуте тоже a4tech. так что рискнули и не прогадали)
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2020
Алексей

Достоинства:
Через драйвера можно настроить все что угодно; очень мощный редактор макросов; встроенная память; приятный на ощупь пластик, даже в потных руках не скользит

Недостатки:
Толстый провод

Комментарий:
Покупал как замену A4tech x750bf (нужна была возможность записи макросов в собственную память мышки). По форме идентичны, но у 710й качество сборки получше.
Не понимаю тех, кто берет логитечы и рейзеры. Рассказы про их качество - сказки. Пока я сидел с х750, у знакомого успели сломаться mx518 и G5. А по гибкости макросов они и рядом с a4tech не стояли.


Мышь A4Tech X-710BK Black USB - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1230 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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