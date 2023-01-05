Мышь A4Tech X-710BK Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech X-710BK Black USB
Мышь A4Tech – это надежное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением в 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. С проводным подключением длиной 1.8 метра, мышь гарантирует стабильную связь без задержек, подключаясь через стандартный интерфейс USB Type-A. Изготовленная в универсальном черном цвете, мышь A4Tech имеет эргономичный дизайн, подходящий для хвата как правой, так и левой рукой, что делает её удобной и универсальной в использовании. Весит устройство всего 135 граммов, что делает его оптимально сбалансированным для длительной работы за компьютером. Эта модель отлично подойдет для повседневных задач, будь то работа, учеба или развлечения. Благодаря надежности бренда A4Tech, вы можете быть уверены в качестве и долговечности данного устройства.
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Теги товара: Для левшей, A4Tech x7
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, A4Tech x7
Достоинства:
Шикарная модель. Игровая. Отличная эргономика, функционал.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую.
Достоинства:
Цена, удобная
Недостатки:
пока что не нашел
Комментарий:
.
Достоинства:
проверенная временем классика
Комментарий:
Неплохая мышь. Вполне выполняет свои требования!
Достоинства:
Великая , качественная , удобная это же x7 ??
Достоинства:
Моя любимая мышь, всегда беру этот товар. Качество превосходное.
Недостатки:
нету
Достоинства:
Хорошая, удобная мышь.
Недостатки:
Не обнаружил.
Достоинства:
Качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Никогда не думал, что мышь так сильно может повлиять в игре. Очень хорошая мышь.
Достоинства:
отличная модель. и цена отличная. мышку приятно держать в руке, лежит как влитая. на мой взгляд, идеальна для средней и большой руки.
Недостатки:
не обнаружено
Комментарий:
по-моему нет смысла переплачивать за лоджитек и рейзер. в прошлом всегда покупали лоджитек, последней моделью остались дико недовольны. отношение к a4tech было предвзятым, из-за цены в основном. но их мышка у меня на работе жива и не болеет уже 4 года. и у мамы на ноуте тоже a4tech. так что рискнули и не прогадали)
Достоинства:
Через драйвера можно настроить все что угодно; очень мощный редактор макросов; встроенная память; приятный на ощупь пластик, даже в потных руках не скользит
Недостатки:
Толстый провод
Комментарий:
Покупал как замену A4tech x750bf (нужна была возможность записи макросов в собственную память мышки). По форме идентичны, но у 710й качество сборки получше.
Не понимаю тех, кто берет логитечы и рейзеры. Рассказы про их качество - сказки. Пока я сидел с х750, у знакомого успели сломаться mx518 и G5. А по гибкости макросов они и рядом с a4tech не стояли.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech X-710BK Black USB
Достоинства:
Шикарная модель. Игровая. Отличная эргономика, функционал.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую.
Достоинства:
Цена, удобная
Недостатки:
пока что не нашел
Комментарий:
.
Достоинства:
проверенная временем классика
Комментарий:
Неплохая мышь. Вполне выполняет свои требования!
Достоинства:
Великая , качественная , удобная это же x7 ??
Достоинства:
Моя любимая мышь, всегда беру этот товар. Качество превосходное.
Недостатки:
нету
Достоинства:
Хорошая, удобная мышь.
Недостатки:
Не обнаружил.
Достоинства:
Качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Никогда не думал, что мышь так сильно может повлиять в игре. Очень хорошая мышь.
Достоинства:
отличная модель. и цена отличная. мышку приятно держать в руке, лежит как влитая. на мой взгляд, идеальна для средней и большой руки.
Недостатки:
не обнаружено
Комментарий:
по-моему нет смысла переплачивать за лоджитек и рейзер. в прошлом всегда покупали лоджитек, последней моделью остались дико недовольны. отношение к a4tech было предвзятым, из-за цены в основном. но их мышка у меня на работе жива и не болеет уже 4 года. и у мамы на ноуте тоже a4tech. так что рискнули и не прогадали)
Достоинства:
Через драйвера можно настроить все что угодно; очень мощный редактор макросов; встроенная память; приятный на ощупь пластик, даже в потных руках не скользит
Недостатки:
Толстый провод
Комментарий:
Покупал как замену A4tech x750bf (нужна была возможность записи макросов в собственную память мышки). По форме идентичны, но у 710й качество сборки получше.
Не понимаю тех, кто берет логитечы и рейзеры. Рассказы про их качество - сказки. Пока я сидел с х750, у знакомого успели сломаться mx518 и G5. А по гибкости макросов они и рядом с a4tech не стояли.