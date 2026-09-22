Мышь Logitech M280 Wireless Red
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M280 Wireless Red
Мышь Logitech — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Выполненная в ярком красном цвете, она не только привлекает внимание, но и обеспечивает комфортное использование благодаря продуманному дизайну. Мышь весит всего 78 г, что делает её лёгкой и удобной в эксплуатации, особенно при длительном использовании. Эта беспроводная мышь поддерживает подключение через Bluetooth и USB Type-A, что позволяет легко интегрировать её в любую конфигурацию рабочего места. Благодаря оптическому сенсору, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает её идеальной для различных задач — от офисной работы до интернет-серфинга. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, вы сможете комфортно использовать её на большом расстоянии от вашего устройства, сохраняя полную свободу движений. Надёжность и качество от бренда Logitech делают эту мышь отличным выбором для пользователей, ценящих удобство и эффективность.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
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