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Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE)

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Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727572
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
195

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE)

Мышь A4Tech сочетает продвинутые технические характеристики с универсальным дизайном, обеспечивая комфорт и функциональность в любой ситуации. Данная модель оснащена беспроводным интерфейсом подключения через радиоканал и Bluetooth, что позволяет использовать устройство на расстоянии до 10 метров. Это делает мышь идеальным решением как для работы, так и для развлечений. Инновационный оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, обеспечивая высокую точность в управлении на различных поверхностях. Устройство выполнено в стильном сочетании синего и черного цветов, подчеркивая современный и элегантный дизайн. Благодаря симметричной конструкции, мышью удобно пользоваться как правой, так и левой рукой. Одним из ключевых преимуществ данной модели являются бесшумные кнопки, которые создают дополнительное удобство при длительной работе или в условиях, когда необходимо минимизировать шум. С весом всего 85 грамм, мышь A4Tech не доставляет дополнительной нагрузки при использовании, что позволяет сохранять производительность и комфорт даже при длительной работе за компьютером. Благодаря своим характеристикам и универсальному дизайну, эта мышь станет незаменимым инструментом для пользователей, которым важны точность, удобство и свобода перемещения.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech сочетает продвинутые технические характеристики с универсальным дизайном, обеспечивая комфорт и функциональность в любой ситуации. Данная модель оснащена беспроводным интерфейсом подключения через радиоканал и Bluetooth, что позволяет использовать устройство на расстоянии до 10 метров. Это делает мышь идеальным решением как для работы, так и для развлечений. Инновационный оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, обеспечивая высокую точность в управлении на различных поверхностях. Устройство выполнено в стильном сочетании синего и черного цветов, подчеркивая современный и элегантный дизайн. Благодаря симметричной конструкции, мышью удобно пользоваться как правой, так и левой рукой. Одним из ключевых преимуществ данной модели являются бесшумные кнопки, которые создают дополнительное удобство при длительной работе или в условиях, когда необходимо минимизировать шум. С весом всего 85 грамм, мышь A4Tech не доставляет дополнительной нагрузки при использовании, что позволяет сохранять производительность и комфорт даже при длительной работе за компьютером. Благодаря своим характеристикам и универсальному дизайну, эта мышь станет незаменимым инструментом для пользователей, которым важны точность, удобство и свобода перемещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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