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Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый

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Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
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  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541364
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый

Мышь A4TECH — универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Её лёгкий вес в 85 граммов обеспечивает комфортное использование даже в течение длительных периодов. Питается от одной батарейки типа АА, что делает её удобной и экономичной в использовании. Беспроводное подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, обеспечивая радиус действия до 10 метров. Это позволяет наслаждаться полной свободой движений, работая или играя из любой точки комнаты. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает точное и быстрое позиционирование курсора, что делает её подходящей для самых разных задач. Элегантный белый цвет придаёт устройству стильный внешний вид, который хорошо сочетается с любым рабочим пространством. Мышь A4TECH — это сочетание надежности и функциональности, предлагающее пользователям комфорт и эффективность в повседневной работе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Её лёгкий вес в 85 граммов обеспечивает комфортное использование даже в течение длительных периодов. Питается от одной батарейки типа АА, что делает её удобной и экономичной в использовании. Беспроводное подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, обеспечивая радиус действия до 10 метров. Это позволяет наслаждаться полной свободой движений, работая или играя из любой точки комнаты. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает точное и быстрое позиционирование курсора, что делает её подходящей для самых разных задач. Элегантный белый цвет придаёт устройству стильный внешний вид, который хорошо сочетается с любым рабочим пространством. Мышь A4TECH — это сочетание надежности и функциональности, предлагающее пользователям комфорт и эффективность в повседневной работе.
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