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Мышь Raskat M020W купить с доставкой в Москве
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Мышь Raskat M020W

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Мышь Raskat M020W - фото 1
Мышь Raskat M020W - фото 2
Мышь Raskat M020W - фото 3
Мышь Raskat M020W - фото 4
Мышь Raskat M020W - фото 5
Мышь Raskat M020W - фото 6
Мышь Raskat M020W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Raskat M020W - фото 1
  • Мышь Raskat M020W - фото 2
  • Мышь Raskat M020W - фото 3
  • Мышь Raskat M020W - фото 4
  • Мышь Raskat M020W - фото 5
  • Мышь Raskat M020W - фото 6
  • Мышь Raskat M020W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729449
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х30
Вес, кг.
7.04

Описание товара Мышь Raskat M020W

**Мышь Raskat M020W** Компьютерная мышь Raskat M020W — это надёжное и удобное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Благодаря эргономичному дизайну и качественным материалам, она обеспечивает комфорт при использовании и долговечность. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн. * Качественные материалы. * Удобство использования. Мышь оснащена оптическим сенсором, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на различных поверхностях. Это позволяет работать с документами, таблицами и презентациями без задержек и сбоев. Raskat M020W совместима с различными операционными системами и устройствами, что делает её универсальным выбором для пользователей. Она легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт и не требует дополнительных драйверов или настроек. Если вы ищете надёжную и удобную компьютерную мышь, то Raskat M020W станет отличным выбором.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Raskat M020W




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Raskat M020W** Компьютерная мышь Raskat M020W — это надёжное и удобное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Благодаря эргономичному дизайну и качественным материалам, она обеспечивает комфорт при использовании и долговечность. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн. * Качественные материалы. * Удобство использования. Мышь оснащена оптическим сенсором, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на различных поверхностях. Это позволяет работать с документами, таблицами и презентациями без задержек и сбоев. Raskat M020W совместима с различными операционными системами и устройствами, что делает её универсальным выбором для пользователей. Она легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт и не требует дополнительных драйверов или настроек. Если вы ищете надёжную и удобную компьютерную мышь, то Raskat M020W станет отличным выбором.


Теги товара: С bluetooth
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Отзывы


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