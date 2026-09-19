Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный
Пульт для презентаций A4tech Fstyler LP15 обладает трехкнопочной конструкцией. Кнопки большого размера предусматривают силиконовое покрытие, благодаря чему их легко найти на ощупь. С их помощью можно начать или остановить презентацию. Если вы хотите вернуть внимание к себе, используйте черный экран. В комплектацию входит удобный ресивер, не требующий установки дополнительного ПО для своей работы. Достаточно просто подключить его к USB-порту, чтобы сразу же начать пользоваться пультом. Модель A4tech Fstyler LP15 предусматривает в конструкции светодиодный индикатор, сигнализирующий о низком заряде батареи и необходимости ее замены. Радиус действия пульта достигает 15 м, что позволит перемещаться по аудитории и общаться со зрителями. Беспроводное подключение с частотой 2.4 ГГц гарантирует стабильное соединение без помех и задержек.
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Теги товара: для дизайнеров
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Теги товара: для дизайнеров
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