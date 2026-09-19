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Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный купить с доставкой в Москве
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Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный

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Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 1
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 2
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 3
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 4
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 1
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 2
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 3
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 4
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358100
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный

Пульт для презентаций A4tech Fstyler LP15 обладает трехкнопочной конструкцией. Кнопки большого размера предусматривают силиконовое покрытие, благодаря чему их легко найти на ощупь. С их помощью можно начать или остановить презентацию. Если вы хотите вернуть внимание к себе, используйте черный экран. В комплектацию входит удобный ресивер, не требующий установки дополнительного ПО для своей работы. Достаточно просто подключить его к USB-порту, чтобы сразу же начать пользоваться пультом. Модель A4tech Fstyler LP15 предусматривает в конструкции светодиодный индикатор, сигнализирующий о низком заряде батареи и необходимости ее замены. Радиус действия пульта достигает 15 м, что позволит перемещаться по аудитории и общаться со зрителями. Беспроводное подключение с частотой 2.4 ГГц гарантирует стабильное соединение без помех и задержек.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт для презентаций A4tech Fstyler LP15 обладает трехкнопочной конструкцией. Кнопки большого размера предусматривают силиконовое покрытие, благодаря чему их легко найти на ощупь. С их помощью можно начать или остановить презентацию. Если вы хотите вернуть внимание к себе, используйте черный экран. В комплектацию входит удобный ресивер, не требующий установки дополнительного ПО для своей работы. Достаточно просто подключить его к USB-порту, чтобы сразу же начать пользоваться пультом. Модель A4tech Fstyler LP15 предусматривает в конструкции светодиодный индикатор, сигнализирующий о низком заряде батареи и необходимости ее замены. Радиус действия пульта достигает 15 м, что позволит перемещаться по аудитории и общаться со зрителями. Беспроводное подключение с частотой 2.4 ГГц гарантирует стабильное соединение без помех и задержек.


Теги товара: для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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