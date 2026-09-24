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Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752 купить с доставкой в Москве
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Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752

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Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752 - фото 1
Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752 - фото 1
  • Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654402
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752

Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752 Эта беспроводная мышь для ноутбука очень тихая при нажатии кнопок или прокрутке, что делает её идеальным вариантом для офиса, конференц-зала, кафе, библиотеки

Отзывы о товаре Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Ugreen Ergonomic Red 25752 Эта беспроводная мышь для ноутбука очень тихая при нажатии кнопок или прокрутке, что делает её идеальным вариантом для офиса, конференц-зала, кафе, библиотеки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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