Мышь Logitech M280 RED (910-004308)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M280 RED (910-004308)
Мышь беспроводная Logitech M280 станет главным украшением любого компьютерного стола за счет яркой красной расцветки корпуса. Компактность представленной модели, размеры корпуса которой не превышают 67.9x38.4x105.4 мм, позволят ей стать вашим главным спутником в любом путешествии и брать ее с собой куда угодно, уместив в сумке или рюкзаке для ноутбука. Устройство без особых проблем подключается к любому компьютеру посредством радиоканала: достаточно вставить в USB-порт ПК комплектный ресивер, чтобы операционная система сразу распознала манипулятор без необходимости установки дополнительного софта. Беспроводная мышь Logitech M280 позволит с комфортом расположиться за компьютерным столом любых размеров благодаря радиусу действия беспроводной связи, достигающему 10 метров. Устройство способно функционировать на протяжении 18 месяцев на одном заряде пальчиковой батарейки. Округлая форма наиболее удобна для пользования манипулятором правой рукой. За счет изготовления корпуса из матового пластика на его поверхности не будут скапливаться отпечатки пальцев. Оптический светодиодный сенсор с чувствительностью 1000 dpi в сочетании с трехкнопочной конструкцией делает мышь универсальным решением для работы за компьютером в различных приложениях.
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