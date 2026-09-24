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Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032)

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Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 1
Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 2
Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 3
Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 4
Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 1
  • Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 2
  • Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 3
  • Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 4
  • Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718210
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х7
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032)

Стильный и современный аксессуар, созданный для тех, кто ценит качество и удобство в каждодневной работе. Её лаконичный дизайн гармонично вписывается в любой офисный или домашний интерьер, а используемые материалы обеспечивают долговечность и надежность. Эта мышь оснащена высокой точностью перемещения благодаря оптическому сенсору, что делает её идеальным инструментом для работы, игр и мультимедийных приложений. Эргономичная форма обеспечивает комфорт даже при длительном использовании, позволяя избежать усталости рук. Acer OMR310 имеет интуитивно понятные элементы управления, что позволяет быстро настраивать функции под себя. Надежное беспроводное соединение обеспечивает свободу движений и отсутствие проводов на рабочем месте. С мышью Acer OMR310 вы сможете не только повысить свою продуктивность, но и добавить нотку стиля в повседневные задачи. Это отличный выбор для тех, кто хочет объединить функциональность и элегантность в одном устройстве



Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и современный аксессуар, созданный для тех, кто ценит качество и удобство в каждодневной работе. Её лаконичный дизайн гармонично вписывается в любой офисный или домашний интерьер, а используемые материалы обеспечивают долговечность и надежность. Эта мышь оснащена высокой точностью перемещения благодаря оптическому сенсору, что делает её идеальным инструментом для работы, игр и мультимедийных приложений. Эргономичная форма обеспечивает комфорт даже при длительном использовании, позволяя избежать усталости рук. Acer OMR310 имеет интуитивно понятные элементы управления, что позволяет быстро настраивать функции под себя. Надежное беспроводное соединение обеспечивает свободу движений и отсутствие проводов на рабочем месте. С мышью Acer OMR310 вы сможете не только повысить свою продуктивность, но и добавить нотку стиля в повседневные задачи. Это отличный выбор для тех, кто хочет объединить функциональность и элегантность в одном устройстве


Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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Отзывы


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