Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный
Мышь A4Tech — это беспроводное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуками. Благодаря элегантному черному дизайну, она станет стильным дополнением к вашему рабочему месту. С весом всего 85 г, эта мышь легкая и удобная в использовании, обеспечивая свободу передвижения и комфорт даже при длительной работе. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Это делает ее подходящей как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений. Беспроводная связь осуществляется через радиоканал и поддерживает стабильное подключение на расстоянии до 15 метров, что обеспечивает надежную работу без задержек и потерь связи. Это позволяет вам работать или играть, не ограничивая себя в движениях. A4Tech предлагает качественное и надежное решение для тех, кто ценит свободу и высокую функциональность в повседневной работе за компьютером.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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