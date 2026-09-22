Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY)
Мышь A4TECH — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее как для правой, так и для левой руки. С её эргономичным дизайном и симметричной формой, мышь предлагает комфортное использование для всех пользователей независимо от предпочтений хвата. Эта проводная мышь оснащена 1.5-метровым кабелем и подключается через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает надежное соединение и мгновенный отклик без задержек. Мышь выполнена в классическом черном цвете, что делает её стильным и универсальным дополнением к любому рабочему пространству или домашнему офису. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1600 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что идеально подходит для работы, учебы или обычного использования. Особенностью данной модели являются бесшумные кнопки, которые обеспечивают тихую работу, не отвлекая вас и окружающих. Этот продукт от бренда A4Tech станет надежным помощником в выполнении множества задач, предлагая высокое качество и практичность по доступной цене.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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