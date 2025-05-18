Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%790 руб. 1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 677104
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х8
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064)
Мышь беспроводная Ugreen MU006 позволит своему обладателю комфортно выполнять рабочие поручения или учебные задачи, не отвлекаясь на посторонние шумы – а все благодаря тому, что ее кнопки не издают ни единого звука в процессе нажатия. Чтобы насладиться всеми преимуществами аксессуара, достаточно лишь установить в соответствующий разъем батарейку типа АА, а после приступить к его использованию.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Мышь беспроводная Ugreen MU006 позволит своему обладателю комфортно выполнять рабочие поручения или учебные задачи, не отвлекаясь на посторонние шумы – а все благодаря тому, что ее кнопки не издают ни единого звука в процессе нажатия. Чтобы насладиться всеми преимуществами аксессуара, достаточно лишь установить в соответствующий разъем батарейку типа АА, а после приступить к его использованию.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
работает, быстро переключается между блютузом и базой
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, действительно тихая мышь. Был глюк при первом включении, перестало реагировать колесо прокрутки. Перезапустил мышь и пока все хорошо. Удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная мышь. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Раньше не нравились беспроводные мыши, но эта зашла. Плюсом, что подключается по BT. Поэтому usb не занимает, хотя адаптер в комплекте в бат отсеке мыши. Когда батарейка садится в Виндовс выскакивает оповещение, что заряда меньше 5%. Возможно еще одну позже куплю для второго устройства. Есть правда одно неудобство. Слева расположены две кнопки и иногда их задеваешь. Одна из них выполняет функцию "назад". Не знаю, можно ли их выключить. Иногда мешает
Достоинства:
Комментарий:
два диапазона бт и через донгл, бесшумное нажатие и эргономика. за эти деньги как говорится - топ)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, удобная, действительно тихая. Под большой палец есть приятная прорезиненная вставка. Придраться можно только к тому, что доставка переносилась 2 раза.
Достоинства:
Комментарий:
Долго держит батарею, хорошо держится в руке
Достоинства:
Комментарий:
качественный пластик. удобно лежит в руке. тихая. Ugreen, это бренд, это качество.
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось, работает хорошо. посмотрим как будет дальше. тихая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, черная блютус, одна батарейка. Легкая, кнопки тихие
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления положительные! Удобная, тихая, хорошо скользит по коврику. Подключилась без проблем. Посмотрим, как будет дольше в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Рассчитывала на бесшумное использование.При нажатии кнопок звуков нет. При прокрутке колёсиков звук есть. В целом вопросов к товару нет
Достоинства:
Комментарий:
Работает и по Bluetooth и по радиоканалу,плюсом идут бесшумные кнопки.Первое впечатление отличное!
Достоинства:
Комментарий:
любимая мышка, но единственная, которая сломалась сама по себе. у одной из таких мышек перестали работать кнопки ни с того ни сего. вообще в жизни не не встречал самопроизвольная поломку мыши. но очень удобная. чтобы переподключить блютуз необходимо нажать и удерживать три клавиши, левую, правую и скрол. почему этого нет в инструкции, не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют описанию. Мышка шикарная. Для меня, колёсико не шумит, роговые кнопки наживаются тихо. Легко подключилась по блютуз. Огромное спасибо за отзывы покупателей, они помогли решиться приобрести эту желанную мышь, давно хотел купить именно такую.
Достоинства:
Комментарий:
работает, удобная мышь
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный, но эргономика на любителя
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Но иногда подвисает.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка сразу подключилась к компьютеру. Пробовал и по передатчику и через блютуз. Удобная, приятная, клавиши не щёлкают.
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь за свои деньги, беру уже вторую
Достоинства:
Комментарий:
очень классная мышка! спасибо большое! эргономика идеальная. тихие клавиши, на плеере кнопки уже назначены. хороший софт.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая удобная мышь, эргономичной формы. Качественная, приятная на ощупь. Питание от одной АА батарейки. Версия с Bluetooth. Тихая, только колёсико иногда шумит.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь подключилась быстро к телевизору, планшету, пк, работает тихо, для ежедневных задач подходит, Не для киберспорта, инструкция понятная, думаю, что и автономность будет более чем достаточной.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, легкая эргономичная, есть блютус. Вполне доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная. Быстрое подключение. На долго хватает батареек. Качественные материалы.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Батарейка в комплект не идет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь! Лёгкая, бесшумная, нормального размера. Может одновременно подключаться к двум устройствам: 1 - через usb донгл 2,4 ГГц, 2 - по Bluetooth. Переключение между устройствами моментальное, по нажатию кнопки на верху мыши. Длительное нажатие переключает DPI. В общем мышь своих денег стоит, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ugreen Мышь беспроводная 15064, она же модель 90855, она же UGREEN MU006. Работает по USB 2.4G и Bluetooth 5.0 Из сна выходит простым движением. Не нужно для этого нажимать кнопки.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее впечатление, приятная мышь, но легкая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, легкая, удобная, хорошо лежит в руке, пожалуй одна из лучших пл соотношению цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Качество не знает границ.
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышка, эргономика отличная, в руке как вылитая сидит. Два варианта подключения, но приобреталась для работы с ноутбуком по этому нужна была возможность подключения по bluetooth, чтоб не занимать usb порты приёмником. Сколько прослужит время покажет. Мышка именно для работы, а не игр.
Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Ugreen MU006-15064 Blue (15064)
Достоинства:
Комментарий:
работает, быстро переключается между блютузом и базой
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, действительно тихая мышь. Был глюк при первом включении, перестало реагировать колесо прокрутки. Перезапустил мышь и пока все хорошо. Удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная мышь. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Раньше не нравились беспроводные мыши, но эта зашла. Плюсом, что подключается по BT. Поэтому usb не занимает, хотя адаптер в комплекте в бат отсеке мыши. Когда батарейка садится в Виндовс выскакивает оповещение, что заряда меньше 5%. Возможно еще одну позже куплю для второго устройства. Есть правда одно неудобство. Слева расположены две кнопки и иногда их задеваешь. Одна из них выполняет функцию "назад". Не знаю, можно ли их выключить. Иногда мешает
Достоинства:
Комментарий:
два диапазона бт и через донгл, бесшумное нажатие и эргономика. за эти деньги как говорится - топ)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, удобная, действительно тихая. Под большой палец есть приятная прорезиненная вставка. Придраться можно только к тому, что доставка переносилась 2 раза.
Достоинства:
Комментарий:
Долго держит батарею, хорошо держится в руке
Достоинства:
Комментарий:
качественный пластик. удобно лежит в руке. тихая. Ugreen, это бренд, это качество.
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось, работает хорошо. посмотрим как будет дальше. тихая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, черная блютус, одна батарейка. Легкая, кнопки тихие
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления положительные! Удобная, тихая, хорошо скользит по коврику. Подключилась без проблем. Посмотрим, как будет дольше в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Рассчитывала на бесшумное использование.При нажатии кнопок звуков нет. При прокрутке колёсиков звук есть. В целом вопросов к товару нет
Достоинства:
Комментарий:
Работает и по Bluetooth и по радиоканалу,плюсом идут бесшумные кнопки.Первое впечатление отличное!
Достоинства:
Комментарий:
любимая мышка, но единственная, которая сломалась сама по себе. у одной из таких мышек перестали работать кнопки ни с того ни сего. вообще в жизни не не встречал самопроизвольная поломку мыши. но очень удобная. чтобы переподключить блютуз необходимо нажать и удерживать три клавиши, левую, правую и скрол. почему этого нет в инструкции, не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют описанию. Мышка шикарная. Для меня, колёсико не шумит, роговые кнопки наживаются тихо. Легко подключилась по блютуз. Огромное спасибо за отзывы покупателей, они помогли решиться приобрести эту желанную мышь, давно хотел купить именно такую.
Достоинства:
Комментарий:
работает, удобная мышь
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный, но эргономика на любителя
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Но иногда подвисает.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка сразу подключилась к компьютеру. Пробовал и по передатчику и через блютуз. Удобная, приятная, клавиши не щёлкают.
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь за свои деньги, беру уже вторую
Достоинства:
Комментарий:
очень классная мышка! спасибо большое! эргономика идеальная. тихие клавиши, на плеере кнопки уже назначены. хороший софт.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая удобная мышь, эргономичной формы. Качественная, приятная на ощупь. Питание от одной АА батарейки. Версия с Bluetooth. Тихая, только колёсико иногда шумит.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь подключилась быстро к телевизору, планшету, пк, работает тихо, для ежедневных задач подходит, Не для киберспорта, инструкция понятная, думаю, что и автономность будет более чем достаточной.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, легкая эргономичная, есть блютус. Вполне доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная. Быстрое подключение. На долго хватает батареек. Качественные материалы.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Батарейка в комплект не идет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь! Лёгкая, бесшумная, нормального размера. Может одновременно подключаться к двум устройствам: 1 - через usb донгл 2,4 ГГц, 2 - по Bluetooth. Переключение между устройствами моментальное, по нажатию кнопки на верху мыши. Длительное нажатие переключает DPI. В общем мышь своих денег стоит, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ugreen Мышь беспроводная 15064, она же модель 90855, она же UGREEN MU006. Работает по USB 2.4G и Bluetooth 5.0 Из сна выходит простым движением. Не нужно для этого нажимать кнопки.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее впечатление, приятная мышь, но легкая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, легкая, удобная, хорошо лежит в руке, пожалуй одна из лучших пл соотношению цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Качество не знает границ.
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышка, эргономика отличная, в руке как вылитая сидит. Два варианта подключения, но приобреталась для работы с ноутбуком по этому нужна была возможность подключения по bluetooth, чтоб не занимать usb порты приёмником. Сколько прослужит время покажет. Мышка именно для работы, а не игр.