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Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009)

1 Отзывы
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Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 1
Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 2
Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 3
Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 4
Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 1
  • Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 2
  • Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 3
  • Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 4
  • Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650679
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009)
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41.2х75.6х124.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009)

Модель Stix сочетает в себе стиль, эргономичность и непревзойденную функциональность. Основные достоинства этой игровой мыши: 3 режима dpi, тефлоновые ножки, бесшумные правая и левая клавиши, а также 2 дополнительные боковые кнопки, которые можно настроить на нужные функции.

Отзывы о товаре Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009)

Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тихая. Единственный, не то чтобы минус, материал накладок для скольжения по столу слегка резиновый. Не очень жёсткий. От этого перемещать мышь по любой поверхности слегка затруднительно. Специально для этого купил коврик, так как узнал о этой проблемке из видеообзора мыши. Но оказалось, что по ламинированному столу скользит лучше чем по коврику. Возможно надо подобрать материал покрытия коврика. Но всё это незначительно. В остальном всё хорошо.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41.2х75.6х124.9
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Stix сочетает в себе стиль, эргономичность и непревзойденную функциональность. Основные достоинства этой игровой мыши: 3 режима dpi, тефлоновые ножки, бесшумные правая и левая клавиши, а также 2 дополнительные боковые кнопки, которые можно настроить на нужные функции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тихая. Единственный, не то чтобы минус, материал накладок для скольжения по столу слегка резиновый. Не очень жёсткий. От этого перемещать мышь по любой поверхности слегка затруднительно. Специально для этого купил коврик, так как узнал о этой проблемке из видеообзора мыши. Но оказалось, что по ламинированному столу скользит лучше чем по коврику. Возможно надо подобрать материал покрытия коврика. Но всё это незначительно. В остальном всё хорошо.


Мышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009) - этот товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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