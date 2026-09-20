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Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401) купить с доставкой в Москве
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Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401)

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Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401) - фото 1
Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401) - фото 1
  • Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
720 руб.  1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544256
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
90

Описание товара Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401)

Мышь беспроводная Genius NetScroll NX-7005 будет полезна при использовании совместно со стационарными и мобильными компьютерами. Для подключения к компьютеру используется компактный USB-ресивер. Вы сможете использовать манипулятор на расстоянии до 10 м от приемника беспроводного сигнала: этот параметр обеспечивает возможность пользоваться мышью для проведения презентаций или управления домашним мультимедиа-центром. Максимальное разрешение оптического датчика равно 1200 dpi: мышь характеризуется высокой точностью позиционирования. Благодаря симметричной форме корпуса Genius NetScroll NX-7005 может использоваться левшой и правшой. Модель не требует большого количества элементов питания: мышь использует одну батарейку типа AA. Допускается применение аккумулятора соответствующего типа. Преимуществом модели является компактность корпуса: его габаритные размеры составляют 58x39x100 мм. Масса манипулятора невысока: она равна 56 г. При изготовлении мыши использовался матовый пластик

Отзывы о товаре Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь беспроводная Genius NetScroll NX-7005 будет полезна при использовании совместно со стационарными и мобильными компьютерами. Для подключения к компьютеру используется компактный USB-ресивер. Вы сможете использовать манипулятор на расстоянии до 10 м от приемника беспроводного сигнала: этот параметр обеспечивает возможность пользоваться мышью для проведения презентаций или управления домашним мультимедиа-центром. Максимальное разрешение оптического датчика равно 1200 dpi: мышь характеризуется высокой точностью позиционирования. Благодаря симметричной форме корпуса Genius NetScroll NX-7005 может использоваться левшой и правшой. Модель не требует большого количества элементов питания: мышь использует одну батарейку типа AA. Допускается применение аккумулятора соответствующего типа. Преимуществом модели является компактность корпуса: его габаритные размеры составляют 58x39x100 мм. Масса манипулятора невысока: она равна 56 г. При изготовлении мыши использовался матовый пластик
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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