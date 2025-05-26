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Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный

15 Отзывы
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Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 1
Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 2
Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 3
Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 4
Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 5
Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный
690 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
108х67х40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный

Мышь Acer сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Геннадий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышь. Компактная, классно в руке лежит
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличная простая мышь. наличие блютуза - великолепное решение, не занимает юсб порты ноута. но боится ударов. одна мышь так сдохла, упав с большой высоты. перестал работать плавно оптический сенсор. в остальном работает очень хорошо, вполне удобная
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Уже вторая, у первой после 5 лет использования отказало колесеко при прокрутке страниц.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Валентин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Просто кайф, а не мышка. По сравнению с мышкой за 150р и этой небо и земля. Мышкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Радио канал работает, по bluetooth не смог подключиться, все делал как в инструкуии, комп не видит мышку и всё тут!
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Евгения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мне не села в руке, и настройка скорости не подошла-дополнительно настраивала на компьютере
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Г.А.С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, подключил по BT к ноутбуку без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Danil S.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, работает на диване и на столе, есть все необходимые кнопки и регулировки (не для игр, для работы), при сопряжении по блютуз в меню показывает % заряда. Единственное сложновато делать сопряжение по блютузу, в инструкции нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2023
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка для своей цены, пока всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка в пользовании несколько месяцев. Хорошо себя зарекомендовала. Связь держит стабильно. Пользуется ребёнок. Ему подходит даже для игр. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Вячеслав А.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь очень удобная. Работает быстро и по блютузу, и по радиоканалу. Коннект не отваливается. Доволен, давно надо было такую купить.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и красивая модель, лежит в руке хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2023
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь такой же больше года. Подключена по Bluetooth. Одна батарейка типа АА. На полгода хватает одной дешевой. Очень рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2023
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышка. Покупал для телефона. Работает идеально, шустрая как мышь и цена приемлемая. Советую не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2020
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно брать,рекомендую.Работает и радует



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
108х67х40
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Геннадий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышь. Компактная, классно в руке лежит
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличная простая мышь. наличие блютуза - великолепное решение, не занимает юсб порты ноута. но боится ударов. одна мышь так сдохла, упав с большой высоты. перестал работать плавно оптический сенсор. в остальном работает очень хорошо, вполне удобная
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Уже вторая, у первой после 5 лет использования отказало колесеко при прокрутке страниц.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Валентин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Просто кайф, а не мышка. По сравнению с мышкой за 150р и этой небо и земля. Мышкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Радио канал работает, по bluetooth не смог подключиться, все делал как в инструкуии, комп не видит мышку и всё тут!
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Евгения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мне не села в руке, и настройка скорости не подошла-дополнительно настраивала на компьютере
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Г.А.С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, подключил по BT к ноутбуку без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Danil S.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, работает на диване и на столе, есть все необходимые кнопки и регулировки (не для игр, для работы), при сопряжении по блютуз в меню показывает % заряда. Единственное сложновато делать сопряжение по блютузу, в инструкции нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2023
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка для своей цены, пока всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка в пользовании несколько месяцев. Хорошо себя зарекомендовала. Связь держит стабильно. Пользуется ребёнок. Ему подходит даже для игр. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Вячеслав А.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь очень удобная. Работает быстро и по блютузу, и по радиоканалу. Коннект не отваливается. Доволен, давно надо было такую купить.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и красивая модель, лежит в руке хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2023
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь такой же больше года. Подключена по Bluetooth. Одна батарейка типа АА. На полгода хватает одной дешевой. Очень рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2023
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышка. Покупал для телефона. Работает идеально, шустрая как мышь и цена приемлемая. Советую не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2020
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно брать,рекомендую.Работает и радует


Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 690 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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