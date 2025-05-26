Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 397115
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
690 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
108х67х40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
400
Описание товара Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный
Мышь Acer сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМышь Logitech M170 Wireless Mouse Black
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
-
В наличииЦена 660 руб. 1 120 руб.165 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10S White
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023
-
В наличииЦена 660 руб. 1 240 руб.165 руб. в СплитМышь Genius NX-8008S Grey
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503)
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689)
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь Оклик 750G черный (1796789)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитМышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитМышь Acer OMR312 бежевый (ZL.MCECC.037)
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
108х67х40
Страна производитель
Китай
Мышь Acer сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь. Компактная, классно в руке лежит
Достоинства:
Комментарий:
отличная простая мышь. наличие блютуза - великолепное решение, не занимает юсб порты ноута. но боится ударов. одна мышь так сдохла, упав с большой высоты. перестал работать плавно оптический сенсор. в остальном работает очень хорошо, вполне удобная
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Уже вторая, у первой после 5 лет использования отказало колесеко при прокрутке страниц.
Достоинства:
Комментарий:
Просто кайф, а не мышка. По сравнению с мышкой за 150р и этой небо и земля. Мышкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Радио канал работает, по bluetooth не смог подключиться, все делал как в инструкуии, комп не видит мышку и всё тут!
Достоинства:
Комментарий:
Мне не села в руке, и настройка скорости не подошла-дополнительно настраивала на компьютере
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, подключил по BT к ноутбуку без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, работает на диване и на столе, есть все необходимые кнопки и регулировки (не для игр, для работы), при сопряжении по блютуз в меню показывает % заряда. Единственное сложновато делать сопряжение по блютузу, в инструкции нет.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка для своей цены, пока всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка в пользовании несколько месяцев. Хорошо себя зарекомендовала. Связь держит стабильно. Пользуется ребёнок. Ему подходит даже для игр. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь очень удобная. Работает быстро и по блютузу, и по радиоканалу. Коннект не отваливается. Доволен, давно надо было такую купить.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и красивая модель, лежит в руке хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь такой же больше года. Подключена по Bluetooth. Одна батарейка типа АА. На полгода хватает одной дешевой. Очень рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышка. Покупал для телефона. Работает идеально, шустрая как мышь и цена приемлемая. Советую не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Можно брать,рекомендую.Работает и радует
Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 690 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь. Компактная, классно в руке лежит
Достоинства:
Комментарий:
отличная простая мышь. наличие блютуза - великолепное решение, не занимает юсб порты ноута. но боится ударов. одна мышь так сдохла, упав с большой высоты. перестал работать плавно оптический сенсор. в остальном работает очень хорошо, вполне удобная
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Уже вторая, у первой после 5 лет использования отказало колесеко при прокрутке страниц.
Достоинства:
Комментарий:
Просто кайф, а не мышка. По сравнению с мышкой за 150р и этой небо и земля. Мышкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Радио канал работает, по bluetooth не смог подключиться, все делал как в инструкуии, комп не видит мышку и всё тут!
Достоинства:
Комментарий:
Мне не села в руке, и настройка скорости не подошла-дополнительно настраивала на компьютере
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, подключил по BT к ноутбуку без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, работает на диване и на столе, есть все необходимые кнопки и регулировки (не для игр, для работы), при сопряжении по блютуз в меню показывает % заряда. Единственное сложновато делать сопряжение по блютузу, в инструкции нет.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка для своей цены, пока всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка в пользовании несколько месяцев. Хорошо себя зарекомендовала. Связь держит стабильно. Пользуется ребёнок. Ему подходит даже для игр. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь очень удобная. Работает быстро и по блютузу, и по радиоканалу. Коннект не отваливается. Доволен, давно надо было такую купить.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и красивая модель, лежит в руке хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь такой же больше года. Подключена по Bluetooth. Одна батарейка типа АА. На полгода хватает одной дешевой. Очень рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышка. Покупал для телефона. Работает идеально, шустрая как мышь и цена приемлемая. Советую не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Можно брать,рекомендую.Работает и радует