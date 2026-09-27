Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M171 Black (910-004643)
Мышь Logitech — это надежное и стильное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Эта беспроводная модель отличается изящным черным дизайном и обладает множеством функциональных характеристик, которые делают ее отличным выбором для повседневной работы. Весит мышь всего 70 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает свободу движений, а радиус действия до 10 метров позволяет комфортно работать, не привязываясь к месту размещения компьютера. Logitech использует оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и быстрое перемещение курсора. Это особенно удобно для выполнения рабочих задач и навигации в интернете. Для питания мышки требуется всего одна батарейка типа АА, что упрощает процесс замены источника энергии. Благодаря своему высокому качеству и функциональности, мышь Logitech станет отличным выбором как для дома, так и для офиса. Она предлагает удобство и надежность, которыми славится бренд Logitech.
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