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Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black

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Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 1
Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 2
Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 1
  • Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 2
  • Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109234
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
61.5x35.2x97.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
103

Описание товара Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black

Мышь LOGITECH - это высококачественное беспроводное устройство, идеально подходящее для пользователей, ищущих надежность и комфорт. С весом всего 70 г эта мышь гарантирует легкость в использовании без утяжеления руки, что делает работу продолжительной и комфортной. Благодаря использованию интерфейса подключения USB Type-A, мышь отличается простотой подключения и не требует сложных настроек. Она предназначена для использования с персональными компьютерами и подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая универсальность и удобство. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, эта мышь предоставляет пользователю свободу движений, а оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точность и быстроту отклика, что делает её идеальной для повседневных задач. Устройство выполнено в стильном сером цвете, который будет гармонично смотреться на любом рабочем месте. Бренд LOGITECH славится своим качеством и надежностью, и эта мышь тому не исключение.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сухопаров В.

Достоинства:


Комментарий:
мышка огонь, для работы, игры, советую
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
прислали товар и без гарантийного чека, электронно возможно получить?
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Это лучшая мышка. особенно для офисной работы. если необходимо работать сразу на 3 ПК.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Айнур М.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел на подарок. Пока проблем нет, именинник доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Расул Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мне не понравилась. Дополнительнве кнопки расположены неудобно
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Денис Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Эргономика на высоте! В руке лежит как влитая. Быстрое переключение между двумя устройствами (ради чего и брал). Покрытие soft touch , кнопки тихие . Колесо прокрутки имеет два режима , Однако само колесо довольно свободно болтается вызывая неприятные ощущения, но привыкнуть можно. В целом очень достойная вещь!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
удобная, новые опции с подключением к 3м компам
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Владислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, но сразу не обратил внимания на отзывы, что кнопки громко щелкают. Если это не проблема, то в остальном всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая мышь, которая у меня была, очень удобная!!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная мышь! пришло все целое. как мышь для офиса самое оно, особенно если работаешь с большими таблицами или на нескольких устройствах. переключение между устройствами быстрое. если свисток воткнуть в заднюю панель usb то на 3х метрах сигнал начинает теряться - если это важно кому-то - прицепил свисток на удлинитель и вывел перед системным блоком - на 5 метрах ловит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная мышь, но колесико сделано из дешёвого пластика, у m705 лучше
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
фирма, как всегда производит хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная мышь, в руке лежит превосходно. Имеет множество преимуществ в виде доп клавиш для переключения окон, копировать вставить(можно настроить под вас другие функции клавиш), регулировка звука дополнительной функцией колесика.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Колесико в свободном режиме - слишком чувствительное. Реагирует на перемещения мышки по столу. Дополнительные кнопки - удобные. На Mac заводятся жесты. В целом, если жаба давит брать MX Master, вариант хороший. Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Юлия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
мышку брала в подарок, получатель очень доволен. Летает, долго держит заряд. Есть функции настроек под себя, приятная на ощупь и удобно помещается в руке.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
григорий в.

Достоинства:


Комментарий:
Для ноута пойдет. Удобна в руке
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь . приятные тактильные впечалтенияи ощущения. сразу зашла. переключение между компами мгновенное и можно донастроить ее .
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная, купил по рекомендации друзей. Колесико работает в двух режимах. Пользоваться одно удовольствие. Устройства подхватывает быстро, без сбоев.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мыш, взял на замену такой-же предыдущая отработала 5 лет в условиях работы часов по 10 в день и стала барахлить кнопка правая, всем советую берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Диас Х.

Достоинства:


Комментарий:
Қолданғаныма бірнеше ай болды. Керемет тінтуір
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная мышь, приятно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Функциональная и очень удобна в работе
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Мышь выше всяких похвал, удобная для руки, в меру большая, работает ровно и чётко. Использую модель и дома, и на работе
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Кот Борис

Достоинства:


Комментарий:
Мышь- супер, заказал взамен аналогичной. Прошлая прослужила порядка 5 лет и начало отходить резиновое покрытие :( но 5 лет нормальный срок для замены.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь огонь, подхватывает ПО сразу после подключения, что бы все настроить, клевая фитча по перетаскиванию файлов между компами. Неожиданно обнаружил 4ю боковую кнопку, которая дублирует alt+tab
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Zelim D.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная мышаня за эти деньги. А так советую серию MX.



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
61.5x35.2x97.7 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь LOGITECH - это высококачественное беспроводное устройство, идеально подходящее для пользователей, ищущих надежность и комфорт. С весом всего 70 г эта мышь гарантирует легкость в использовании без утяжеления руки, что делает работу продолжительной и комфортной. Благодаря использованию интерфейса подключения USB Type-A, мышь отличается простотой подключения и не требует сложных настроек. Она предназначена для использования с персональными компьютерами и подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая универсальность и удобство. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, эта мышь предоставляет пользователю свободу движений, а оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точность и быстроту отклика, что делает её идеальной для повседневных задач. Устройство выполнено в стильном сером цвете, который будет гармонично смотреться на любом рабочем месте. Бренд LOGITECH славится своим качеством и надежностью, и эта мышь тому не исключение.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сухопаров В.

Достоинства:


Комментарий:
мышка огонь, для работы, игры, советую
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
прислали товар и без гарантийного чека, электронно возможно получить?
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Это лучшая мышка. особенно для офисной работы. если необходимо работать сразу на 3 ПК.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Айнур М.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел на подарок. Пока проблем нет, именинник доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Расул Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мне не понравилась. Дополнительнве кнопки расположены неудобно
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Денис Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Эргономика на высоте! В руке лежит как влитая. Быстрое переключение между двумя устройствами (ради чего и брал). Покрытие soft touch , кнопки тихие . Колесо прокрутки имеет два режима , Однако само колесо довольно свободно болтается вызывая неприятные ощущения, но привыкнуть можно. В целом очень достойная вещь!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
удобная, новые опции с подключением к 3м компам
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Владислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, но сразу не обратил внимания на отзывы, что кнопки громко щелкают. Если это не проблема, то в остальном всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая мышь, которая у меня была, очень удобная!!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная мышь! пришло все целое. как мышь для офиса самое оно, особенно если работаешь с большими таблицами или на нескольких устройствах. переключение между устройствами быстрое. если свисток воткнуть в заднюю панель usb то на 3х метрах сигнал начинает теряться - если это важно кому-то - прицепил свисток на удлинитель и вывел перед системным блоком - на 5 метрах ловит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная мышь, но колесико сделано из дешёвого пластика, у m705 лучше
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
фирма, как всегда производит хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная мышь, в руке лежит превосходно. Имеет множество преимуществ в виде доп клавиш для переключения окон, копировать вставить(можно настроить под вас другие функции клавиш), регулировка звука дополнительной функцией колесика.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Колесико в свободном режиме - слишком чувствительное. Реагирует на перемещения мышки по столу. Дополнительные кнопки - удобные. На Mac заводятся жесты. В целом, если жаба давит брать MX Master, вариант хороший. Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Юлия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
мышку брала в подарок, получатель очень доволен. Летает, долго держит заряд. Есть функции настроек под себя, приятная на ощупь и удобно помещается в руке.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
григорий в.

Достоинства:


Комментарий:
Для ноута пойдет. Удобна в руке
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь . приятные тактильные впечалтенияи ощущения. сразу зашла. переключение между компами мгновенное и можно донастроить ее .
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная, купил по рекомендации друзей. Колесико работает в двух режимах. Пользоваться одно удовольствие. Устройства подхватывает быстро, без сбоев.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мыш, взял на замену такой-же предыдущая отработала 5 лет в условиях работы часов по 10 в день и стала барахлить кнопка правая, всем советую берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Диас Х.

Достоинства:


Комментарий:
Қолданғаныма бірнеше ай болды. Керемет тінтуір
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная мышь, приятно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Функциональная и очень удобна в работе
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Мышь выше всяких похвал, удобная для руки, в меру большая, работает ровно и чётко. Использую модель и дома, и на работе
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Кот Борис

Достоинства:


Комментарий:
Мышь- супер, заказал взамен аналогичной. Прошлая прослужила порядка 5 лет и начало отходить резиновое покрытие :( но 5 лет нормальный срок для замены.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь огонь, подхватывает ПО сразу после подключения, что бы все настроить, клевая фитча по перетаскиванию файлов между компами. Неожиданно обнаружил 4ю боковую кнопку, которая дублирует alt+tab
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Zelim D.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная мышаня за эти деньги. А так советую серию MX.


Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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