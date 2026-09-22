Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730073
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
35x101.4x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
130
Описание товара Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301)
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 в фиолетовом корпусе с градиентным дизайном отличается компактными размерами, за счет которых ею комфортно пользоваться для работы за ноутбуком в офисе и командировках. Шестикнопочная конструкция обеспечит больший комфорт при работе в различных офисных программах. Оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1600 dpi поддерживает несколько режимов работы для выбора пользователем подходящей скорости перемещения курсора. Форма беспроводной мыши Defender Mystery MM-301 удобна для хвата правой рукой.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Габариты (ШxВxД), мм
35x101.4x64
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 в фиолетовом корпусе с градиентным дизайном отличается компактными размерами, за счет которых ею комфортно пользоваться для работы за ноутбуком в офисе и командировках. Шестикнопочная конструкция обеспечит больший комфорт при работе в различных офисных программах. Оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1600 dpi поддерживает несколько режимов работы для выбора пользователем подходящей скорости перемещения курсора. Форма беспроводной мыши Defender Mystery MM-301 удобна для хвата правой рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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