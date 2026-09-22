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Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301)

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Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 5
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 6
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 7
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 8
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 9
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 10
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 5
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 6
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 7
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 8
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 9
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 10
  • Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730073
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
35x101.4x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301)

Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 в фиолетовом корпусе с градиентным дизайном отличается компактными размерами, за счет которых ею комфортно пользоваться для работы за ноутбуком в офисе и командировках. Шестикнопочная конструкция обеспечит больший комфорт при работе в различных офисных программах. Оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1600 dpi поддерживает несколько режимов работы для выбора пользователем подходящей скорости перемещения курсора. Форма беспроводной мыши Defender Mystery MM-301 удобна для хвата правой рукой.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 violet (52301)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Габариты (ШxВxД), мм
35x101.4x64
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender Mystery MM-301 в фиолетовом корпусе с градиентным дизайном отличается компактными размерами, за счет которых ею комфортно пользоваться для работы за ноутбуком в офисе и командировках. Шестикнопочная конструкция обеспечит больший комфорт при работе в различных офисных программах. Оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1600 dpi поддерживает несколько режимов работы для выбора пользователем подходящей скорости перемещения курсора. Форма беспроводной мыши Defender Mystery MM-301 удобна для хвата правой рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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