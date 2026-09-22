Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400)
Мышь Genius – это универсальное решение для вашего ПК, которое сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь гармонично дополнит рабочее пространство любого пользователя. Благодаря симметричной форме, она удобна как для правой, так и для левой руки, что делает ее идеальной для всех пользователей. Ключевая особенность этой модели – бесшумные кнопки, которые обеспечивают комфорт и тишину в работе, что особенно актуально в офисных условиях или при использовании дома, когда тихая обстановка имеет значение. Мышь оснащена высокоточечным оптическим сенсором, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора на экране. Ее беспроводное подключение осуществляется через радиоканал или Bluetooth, предоставляя возможность свободного передвижения благодаря радиусу действия до 10 метров. С весом всего 70 грамм, она прекрасно лежит в руке и не вызывает усталость при длительном использовании. Мышь Genius сочетает в себе функциональность и эргономичность, даря пользователю свободу и комфорт в работе с компьютером.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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