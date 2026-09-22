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Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400)

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Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) - фото 1
Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) - фото 2
Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) - фото 3
Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) - фото 1
  • Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) - фото 2
  • Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) - фото 3
  • Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727511
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400)
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400)

Мышь Genius – это универсальное решение для вашего ПК, которое сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь гармонично дополнит рабочее пространство любого пользователя. Благодаря симметричной форме, она удобна как для правой, так и для левой руки, что делает ее идеальной для всех пользователей. Ключевая особенность этой модели – бесшумные кнопки, которые обеспечивают комфорт и тишину в работе, что особенно актуально в офисных условиях или при использовании дома, когда тихая обстановка имеет значение. Мышь оснащена высокоточечным оптическим сенсором, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора на экране. Ее беспроводное подключение осуществляется через радиоканал или Bluetooth, предоставляя возможность свободного передвижения благодаря радиусу действия до 10 метров. С весом всего 70 грамм, она прекрасно лежит в руке и не вызывает усталость при длительном использовании. Мышь Genius сочетает в себе функциональность и эргономичность, даря пользователю свободу и комфорт в работе с компьютером.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Genius – это универсальное решение для вашего ПК, которое сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь гармонично дополнит рабочее пространство любого пользователя. Благодаря симметричной форме, она удобна как для правой, так и для левой руки, что делает ее идеальной для всех пользователей. Ключевая особенность этой модели – бесшумные кнопки, которые обеспечивают комфорт и тишину в работе, что особенно актуально в офисных условиях или при использовании дома, когда тихая обстановка имеет значение. Мышь оснащена высокоточечным оптическим сенсором, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора на экране. Ее беспроводное подключение осуществляется через радиоканал или Bluetooth, предоставляя возможность свободного передвижения благодаря радиусу действия до 10 метров. С весом всего 70 грамм, она прекрасно лежит в руке и не вызывает усталость при длительном использовании. Мышь Genius сочетает в себе функциональность и эргономичность, даря пользователю свободу и комфорт в работе с компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400) - по цене 670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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