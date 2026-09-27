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Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB

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Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 1
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 2
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 3
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 4
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 5
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155623
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Габариты (ШxВxД), мм
67x38x104
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
330

Описание товара Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB

A4Tech представляет надежную и эргономичную проводную мышь, спроектированную специально для использования с ПК. Эта модель отличается утонченным черным дизайном и оптимизирована для правой руки, что обеспечивает комфортное и естественное управление. A4Tech гарантирует стабильность и точность при каждом движении благодаря высокочувствительному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi. С подключением через интерфейс USB Type-A, данная мышь обеспечивает быстрый и надежный обмен данными, что особенно важно при выполнении ответственных задач и долгих рабочих сессий. Несмотря на вес в 105 грамм, данная модель сохраняет отличную маневренность, позволяя пользователям работать эффективно и с удовольствием. Отсутствие бесшумных кнопок компенсируется высоким уровнем производительности и долговечности, которые так присущи продукции A4Tech. Эта мышь станет отличным помощником для повседневных задач любого пользователя, ценящего качество и удобство.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Габариты (ШxВxД), мм
67x38x104
Страна производитель
Китай
Описание
A4Tech представляет надежную и эргономичную проводную мышь, спроектированную специально для использования с ПК. Эта модель отличается утонченным черным дизайном и оптимизирована для правой руки, что обеспечивает комфортное и естественное управление. A4Tech гарантирует стабильность и точность при каждом движении благодаря высокочувствительному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi. С подключением через интерфейс USB Type-A, данная мышь обеспечивает быстрый и надежный обмен данными, что особенно важно при выполнении ответственных задач и долгих рабочих сессий. Несмотря на вес в 105 грамм, данная модель сохраняет отличную маневренность, позволяя пользователям работать эффективно и с удовольствием. Отсутствие бесшумных кнопок компенсируется высоким уровнем производительности и долговечности, которые так присущи продукции A4Tech. Эта мышь станет отличным помощником для повседневных задач любого пользователя, ценящего качество и удобство.
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