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Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная купить с доставкой в Москве
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Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная

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Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 1
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 2
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 3
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 4
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 5
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 6
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 7
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 8
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 9
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 10
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 11
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 12
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 13
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 14
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 15
Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 1
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 2
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 3
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 4
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 5
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 6
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 7
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 8
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 9
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 10
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 11
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 12
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 13
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 14
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 15
  • Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576181
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
240

Описание товара Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная

Дизайн, который придает уверенности в победе: яркая многоцветная подсветка, декоративные элементы, эргономичная форма и даже двухскоростной вентилятор для охлаждения руки — все это есть в игровой мыши SVEN RX-G880. Для более комфортного и надежного хвата корпус имеет матовое покрытие, манипулятор уверенно лежит в руке киберспортсмена даже во время самых жарких баталий. Специализированное программное обеспечение позволяет гибко настраивать функции кнопок и создавать макросы для эффективного реагирования на игровые события.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-G880 (SV-021054) чёрная




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Описание
Дизайн, который придает уверенности в победе: яркая многоцветная подсветка, декоративные элементы, эргономичная форма и даже двухскоростной вентилятор для охлаждения руки — все это есть в игровой мыши SVEN RX-G880. Для более комфортного и надежного хвата корпус имеет матовое покрытие, манипулятор уверенно лежит в руке киберспортсмена даже во время самых жарких баталий. Специализированное программное обеспечение позволяет гибко настраивать функции кнопок и создавать макросы для эффективного реагирования на игровые события.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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