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Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704)

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Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) - фото 1
Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) - фото 2
Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) - фото 3
Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыши
  • Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) - фото 1
  • Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) - фото 2
  • Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) - фото 3
  • Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541280
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мыши
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
163

Описание товара Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704)

Мышь Lenovo 300 USB Mouse (GX30M39704) станет оптимальным выбором для решения повседневных задач при работе с ноутбуком или компьютером. Аксессуар проводной, поэтому для бесперебойной работы не требует батареек и зарядки. Просто подключи манипулятор через порт USB, драйверы при этом устанавливать не нужно. Разрешение оптического сенсора составляет 1600 dpi — Lenovo 300 USB Mouse мгновенно реагирует на манипуляции. Работать с мышью комфортно обеими руками. Изделие не скользит, а изогнутая форма позволяет кисти не напрягаться. Обе кнопки нажимаются легко, прорезиненное колесико плавно прокручивается при работе.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мыши
Описание
Мышь Lenovo 300 USB Mouse (GX30M39704) станет оптимальным выбором для решения повседневных задач при работе с ноутбуком или компьютером. Аксессуар проводной, поэтому для бесперебойной работы не требует батареек и зарядки. Просто подключи манипулятор через порт USB, драйверы при этом устанавливать не нужно. Разрешение оптического сенсора составляет 1600 dpi — Lenovo 300 USB Mouse мгновенно реагирует на манипуляции. Работать с мышью комфортно обеими руками. Изделие не скользит, а изогнутая форма позволяет кисти не напрягаться. Обе кнопки нажимаются легко, прорезиненное колесико плавно прокручивается при работе.
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Доставка
Отзывы


Мышь Lenovo 300 черный/оранжевый (GX30M39704) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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