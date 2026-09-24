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Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U)

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Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 1
Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 2
Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 3
Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 4
Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 5
Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 6
Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 1
  • Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 2
  • Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 3
  • Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 4
  • Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 5
  • Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 6
  • Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718204
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U)
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
116 х 62 х 38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U)

Проводная мышь Acer Nitro OMW400 — это стильный и функциональный аксессуар для компьютера. Она оснащена 6 кнопками, которые позволяют быстро выполнять различные действия. Благодаря регулируемым уровням DPI вы сможете настроить мышь под свои предпочтения и требования к точности и скорости курсора. Мышь имеет яркую подсветку, которая не только выглядит эффектно, но и позволяет легко найти её в темноте. Прочный кабель обеспечивает надёжное соединение с компьютером.

Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
116 х 62 х 38
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная мышь Acer Nitro OMW400 — это стильный и функциональный аксессуар для компьютера. Она оснащена 6 кнопками, которые позволяют быстро выполнять различные действия. Благодаря регулируемым уровням DPI вы сможете настроить мышь под свои предпочтения и требования к точности и скорости курсора. Мышь имеет яркую подсветку, которая не только выглядит эффектно, но и позволяет легко найти её в темноте. Прочный кабель обеспечивает надёжное соединение с компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) - по цене 820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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