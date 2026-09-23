Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG
Мышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09 выглядит очень привлекательно. Ее корпус из пластика имеет плавные скругленные формы и подходит для использования правой рукой. Мягкое и приятное на ощупь покрытие мыши делает ее использование исключительно приятным. Кроме привлекательного дизайна, модель может «похвастаться» достойным офисным функционалом. Она состоит из 6 кнопок и оптического светодиодного датчика PixArt FCT3065-XYD с разрешением до 1500 dpi. Клавиши модели отличаются от прочих бесшумным ходом. Это значит, что вы не услышите раздражающего «клацанья» и сможете сосредоточиться на работе. Ресурс службы кнопок беспроводной мыши Canyon CNS-CMSW09 рассчитан на 3 млн нажатий. Еще один плюс модели заключается в вариативности использования: к компьютеру ее можно подключать за счет интерфейсов Bluetooth и USB на выбор.
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