Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь UGREEN MU105-90671 Dusty Blue (90671)
Мышь Ugreen MU105 Blue (90671) оснащена лазерным датчиком. Благодаря этому манипулятор можно использовать на любом типе поверхности без снижения скорости отклика. Максимальное разрешение сенсора составляет 2400 dpi, за счет чего выполнение пользовательских команд происходит без задержки. Показатель можно изменять, выбирая из четырех уровней в зависимости от потребностей. Конструкция модели позволяет одинаково комфортно работать как правой, так и левой рукой. В устройстве реализована беспроводная связь посредством Bluetooth-адаптера. В качестве интерфейса подключения используется USB-порт. Радиус действия составляет 10 м.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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