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Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067)

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Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 1
Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 2
Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 3
Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 4
Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 1
  • Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 2
  • Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 3
  • Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 4
  • Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067)
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
79x42x128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
250

Описание товара Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067)

Мышь беспроводная Defender Oneshot GM-067 обладает расширенным функционалом, делающим ее идеальным приобретением для любителей шутеров. Все благодаря присутствию в конструкции кнопки тройного клика, которая сделает любое прохождение ярким и легким. Манипулятор выделяется стильным дизайном корпуса и эффектной подсветкой. Устройством комфортно пользоваться даже во время длительного гейминга благодаря наличию в конструкции подставки под большой палец. С этой моделью можно забыть о путающихся проводах на компьютерном столе: для подключения к ПК она использует радиоканал с радиусом действия 10 м. Беспроводная мышь Defender Oneshot GM-067 располагает редактором макросов, при помощи которого можно запрограммировать игрового персонажа выполнять определенную последовательность действий нажатием одной кнопки. Оптический светодиодный сенсор предоставляет на выбор три режима работы: 1200, 2400 и 3200 dpi.

Отзывы о товаре Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
79x42x128
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender Oneshot GM-067 обладает расширенным функционалом, делающим ее идеальным приобретением для любителей шутеров. Все благодаря присутствию в конструкции кнопки тройного клика, которая сделает любое прохождение ярким и легким. Манипулятор выделяется стильным дизайном корпуса и эффектной подсветкой. Устройством комфортно пользоваться даже во время длительного гейминга благодаря наличию в конструкции подставки под большой палец. С этой моделью можно забыть о путающихся проводах на компьютерном столе: для подключения к ПК она использует радиоканал с радиусом действия 10 м. Беспроводная мышь Defender Oneshot GM-067 располагает редактором макросов, при помощи которого можно запрограммировать игрового персонажа выполнять определенную последовательность действий нажатием одной кнопки. Оптический светодиодный сенсор предоставляет на выбор три режима работы: 1200, 2400 и 3200 dpi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067) - по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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