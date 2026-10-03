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Мышь Logitech M190 красный/черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M190 красный/черный

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Мышь Logitech M190 красный/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M190 красный/черный - фото 1
  • Мышь Logitech M190 красный/черный - фото 2
  • Мышь Logitech M190 красный/черный - фото 3
  • Мышь Logitech M190 красный/черный - фото 4
  • Мышь Logitech M190 красный/черный - фото 5
  • Мышь Logitech M190 красный/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397132
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Logitech M190 красный/черный
820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
163

Описание товара Мышь Logitech M190 красный/черный

Мышь LOGITECH представляет собой удобное и надежное устройство ввода, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Выполненная в стильном сочетании красного и черного цветов, эта беспроводная мышь привлекает внимание своим современным дизайном. С весом всего 90 грамм, она легкая и комфортная в использовании, практически не утомляя руку даже при длительной работе. Преимущество мыши LOGITECH в универсальности хвата, поскольку она подходит как для правшей, так и для левшей, что обеспечивает удобство и эргономичность для всех пользователей. Особенностью данной модели является её беспроводное подключение через радиоканал, что обеспечивает свободное перемещение в радиусе до 10 метров от компьютера. Сенсор устройства имеет разрешение 1000 dpi, что гарантирует плавное и точное передвижение курсора на экране. Оптический сенсор обеспечивает надежную работу на различных поверхностях, что делает мышь еще более универсальной. Для питания устройства используется всего одна батарейка типа AA, что обеспечивает длительное время автономной работы без необходимости частой замены элементов питания. Мышь LOGITECH — это надежный выбор для пользователей, ценящих качество, комфорт и функциональность в одном устройстве.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M190 красный/черный




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь LOGITECH представляет собой удобное и надежное устройство ввода, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Выполненная в стильном сочетании красного и черного цветов, эта беспроводная мышь привлекает внимание своим современным дизайном. С весом всего 90 грамм, она легкая и комфортная в использовании, практически не утомляя руку даже при длительной работе. Преимущество мыши LOGITECH в универсальности хвата, поскольку она подходит как для правшей, так и для левшей, что обеспечивает удобство и эргономичность для всех пользователей. Особенностью данной модели является её беспроводное подключение через радиоканал, что обеспечивает свободное перемещение в радиусе до 10 метров от компьютера. Сенсор устройства имеет разрешение 1000 dpi, что гарантирует плавное и точное передвижение курсора на экране. Оптический сенсор обеспечивает надежную работу на различных поверхностях, что делает мышь еще более универсальной. Для питания устройства используется всего одна батарейка типа AA, что обеспечивает длительное время автономной работы без необходимости частой замены элементов питания. Мышь LOGITECH — это надежный выбор для пользователей, ценящих качество, комфорт и функциональность в одном устройстве.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M190 красный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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