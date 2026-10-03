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Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but)

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Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 324482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but)
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
160

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but)

Беспроводная мышь A4Tech — это отличный выбор для пользователей ноутбуков, ценящих удобство и функциональность. Эта легкая модель весом всего 67 граммов обеспечивает максимальный комфорт при длительной работе. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора на экране. С помощью радиоканала она обеспечивает стабильное беспроводное подключение, так что вы можете забыть о кабелях и наслаждаться свободой передвижения. Наряду с современным серым дизайном, это делает мышь не только производительным инструментом, но и стильным аксессуаром. Мышь A4Tech идеально подойдет для работы в офисе, дома или в дороге, предоставляя надежное решение для всех ваших задач.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь A4Tech — это отличный выбор для пользователей ноутбуков, ценящих удобство и функциональность. Эта легкая модель весом всего 67 граммов обеспечивает максимальный комфорт при длительной работе. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора на экране. С помощью радиоканала она обеспечивает стабильное беспроводное подключение, так что вы можете забыть о кабелях и наслаждаться свободой передвижения. Наряду с современным серым дизайном, это делает мышь не только производительным инструментом, но и стильным аксессуаром. Мышь A4Tech идеально подойдет для работы в офисе, дома или в дороге, предоставляя надежное решение для всех ваших задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - стоимость товара 780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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