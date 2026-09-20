Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 580381
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
150
Описание товара Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372
Беспроводная мышь uGreen MU001 в корпусе темно-серого цвета получает питание от одной батарейки типа АА. Скорость отклика можно регулировать в четырех уровнях. Соединение с компьютером обеспечивает радиоресивер с дальностью действия до 10 м. При длительном бездействии аксессуар автоматически переходит в спящий режим. Вес модели — 60 г.
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Беспроводная мышь uGreen MU001 в корпусе темно-серого цвета получает питание от одной батарейки типа АА. Скорость отклика можно регулировать в четырех уровнях. Соединение с компьютером обеспечивает радиоресивер с дальностью действия до 10 м. При длительном бездействии аксессуар автоматически переходит в спящий режим. Вес модели — 60 г.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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