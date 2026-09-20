Top.Mail.Ru
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 1
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 2
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 3
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 4
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 5
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 6
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 7
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 1
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 2
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 3
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 4
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 5
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 6
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 7
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580381
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372

Беспроводная мышь uGreen MU001 в корпусе темно-серого цвета получает питание от одной батарейки типа АА. Скорость отклика можно регулировать в четырех уровнях. Соединение с компьютером обеспечивает радиоресивер с дальностью действия до 10 м. При длительном бездействии аксессуар автоматически переходит в спящий режим. Вес модели — 60 г.

Отзывы о товаре Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь uGreen MU001 в корпусе темно-серого цвета получает питание от одной батарейки типа АА. Скорость отклика можно регулировать в четырех уровнях. Соединение с компьютером обеспечивает радиоресивер с дальностью действия до 10 м. При длительном бездействии аксессуар автоматически переходит в спящий режим. Вес модели — 60 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь UGREEN Wireless MU001 (Gray Black) 90372 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...