Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545)
Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, сочетающее в себе элегантный дизайн и современные технологии. Выполненная в стильном сером цвете, она подходит как для правшей, так и для левшей благодаря симметричной форме корпуса. Благодаря радиусу действия беспроводной связи в 10 метров, она обеспечивает свободу перемещения и надежное подключение через Bluetooth и USB Type-A. Мышь оснащена бесшумными кнопками, что позволяет работать в тишине, не отвлекаясь от задач. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором на различных поверхностях. Устройство питается от одной батарейки типа АА, что делает его экономичным и удобным в использовании. С весом всего 57 грамм, мышь Oklick становится незаменимым помощником как в офисной работе, так и в развлекательных задачах, делая каждое взаимодействие с компьютером комфортным и эффективным.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, игровые Logitech, Asus rog
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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