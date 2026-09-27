Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB
Мышь LOGITECH – это универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С весом всего 75 г, она удобна в использовании и не вызывает усталости при длительной работе. Работает по беспроводной связи с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и комфорт. Мышь оснащена надежным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, который позволяет точно и плавно управлять курсором. Подключение осуществляется через радиоканал, что делает процесс установки простым и быстрым. Выполненная в стильном сером цвете, эта мышь от бренда Logitech станет идеальным дополнением к вашему рабочему месту или домашнему офису.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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