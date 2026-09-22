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Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK)

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Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727580
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
168

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK)

Мышь A4TECH представляет собой универсальное беспроводное устройство, обеспечивающее комфортную работу как для правшей, так и для левшей. Выполненная в элегантном черном цвете, она отлично дополнит любой рабочий стол. Мышь обладает радиусом действия до 15 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате без потери соединения. Оснащенная бесшумными кнопками, мышь обеспечивает тихую работу, делая её идеальным выбором для использования в тихой обстановке, такой как офис или библиотека. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно удобно при выполнении детализованных задач или воспроизведении динамичных игр. Подключение осуществляется через радиоканал, а питание устройству обеспечивает встроенный аккумулятор, что избавляет вас от необходимости частой замены батареек. При весе всего 73 грамма, эта мышь с легкостью поместится в сумке или рюкзаке, сопровождая вас в любых путешествиях. Бренд A4Tech славится надежностью и инновациями, и данная мышь не исключение, сочетая в себе стиль, функциональность и долговечность. Эта универсальная мышь подойдёт для самых разных задач, от офисной работы до развлечений.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH представляет собой универсальное беспроводное устройство, обеспечивающее комфортную работу как для правшей, так и для левшей. Выполненная в элегантном черном цвете, она отлично дополнит любой рабочий стол. Мышь обладает радиусом действия до 15 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате без потери соединения. Оснащенная бесшумными кнопками, мышь обеспечивает тихую работу, делая её идеальным выбором для использования в тихой обстановке, такой как офис или библиотека. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно удобно при выполнении детализованных задач или воспроизведении динамичных игр. Подключение осуществляется через радиоканал, а питание устройству обеспечивает встроенный аккумулятор, что избавляет вас от необходимости частой замены батареек. При весе всего 73 грамма, эта мышь с легкостью поместится в сумке или рюкзаке, сопровождая вас в любых путешествиях. Бренд A4Tech славится надежностью и инновациями, и данная мышь не исключение, сочетая в себе стиль, функциональность и долговечность. Эта универсальная мышь подойдёт для самых разных задач, от офисной работы до развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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