Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air2 черный (FG16CS AIR2 BLACK)
Мышь A4TECH представляет собой универсальное беспроводное устройство, обеспечивающее комфортную работу как для правшей, так и для левшей. Выполненная в элегантном черном цвете, она отлично дополнит любой рабочий стол. Мышь обладает радиусом действия до 15 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате без потери соединения. Оснащенная бесшумными кнопками, мышь обеспечивает тихую работу, делая её идеальным выбором для использования в тихой обстановке, такой как офис или библиотека. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно удобно при выполнении детализованных задач или воспроизведении динамичных игр. Подключение осуществляется через радиоканал, а питание устройству обеспечивает встроенный аккумулятор, что избавляет вас от необходимости частой замены батареек. При весе всего 73 грамма, эта мышь с легкостью поместится в сумке или рюкзаке, сопровождая вас в любых путешествиях. Бренд A4Tech славится надежностью и инновациями, и данная мышь не исключение, сочетая в себе стиль, функциональность и долговечность. Эта универсальная мышь подойдёт для самых разных задач, от офисной работы до развлечений.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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