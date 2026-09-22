Мышь HP 100 EURO (6VY96AA#ABB)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь HP 100 EURO (6VY96AA#ABB)
Мышь HP – это надежное и стильное решение для пользователей, ищущих универсальное устройство для работы с ноутбуком. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, эта мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает ее идеальной для выполнения различных задач – от работы с текстом до редактирования изображений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, что особенно важно для продуктивной работы. Мышь HP подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее удобной для всех пользователей. Ее эргономичный дизайн и классический черный цвет придают устройству стильный и профессиональный вид. Эта мышь станет отличным дополнением к вашему ноутбуку, обеспечивая комфорт и высокую производительность в ежедневной работе. Бренд HP гарантирует надежность и долговечность, так что вы можете рассчитывать на это устройство в любой ситуации.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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