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Мышь HP 100 EURO (6VY96AA#ABB) купить с доставкой в Москве
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Мышь HP 100 EURO (6VY96AA#ABB)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь HP 100 EURO (6VY96AA#ABB) - фото 1
  • Мышь HP 100 EURO (6VY96AA#ABB) - фото 2
  • Мышь HP 100 EURO (6VY96AA#ABB) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727321
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь HP 100 EURO (6VY96AA#ABB)

Мышь HP – это надежное и стильное решение для пользователей, ищущих универсальное устройство для работы с ноутбуком. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, эта мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает ее идеальной для выполнения различных задач – от работы с текстом до редактирования изображений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, что особенно важно для продуктивной работы. Мышь HP подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее удобной для всех пользователей. Ее эргономичный дизайн и классический черный цвет придают устройству стильный и профессиональный вид. Эта мышь станет отличным дополнением к вашему ноутбуку, обеспечивая комфорт и высокую производительность в ежедневной работе. Бренд HP гарантирует надежность и долговечность, так что вы можете рассчитывать на это устройство в любой ситуации.

Отзывы о товаре Мышь HP 100 EURO (6VY96AA#ABB)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь HP – это надежное и стильное решение для пользователей, ищущих универсальное устройство для работы с ноутбуком. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, эта мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает ее идеальной для выполнения различных задач – от работы с текстом до редактирования изображений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, что особенно важно для продуктивной работы. Мышь HP подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее удобной для всех пользователей. Ее эргономичный дизайн и классический черный цвет придают устройству стильный и профессиональный вид. Эта мышь станет отличным дополнением к вашему ноутбуку, обеспечивая комфорт и высокую производительность в ежедневной работе. Бренд HP гарантирует надежность и долговечность, так что вы можете рассчитывать на это устройство в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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