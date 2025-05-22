Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/оранжевый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 256135
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
42х70х105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
180
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/оранжевый
Мышь A4 Fstyler FG30 с 4 - мя уровнями регулирования энергосбережения. Аккумулятор переходит в спящий режим через 0,2 секунды бездействия. Нескользящая поверхность корпуса обеспечивает улучшенный хват для эргономичной и комфортной посадки руки. Регулируемое разрешение 1000/1600/2000 DPI.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
42х70х105
Страна производитель
Китай
Мышь A4 Fstyler FG30 с 4 - мя уровнями регулирования энергосбережения. Аккумулятор переходит в спящий режим через 0,2 секунды бездействия. Нескользящая поверхность корпуса обеспечивает улучшенный хват для эргономичной и комфортной посадки руки. Регулируемое разрешение 1000/1600/2000 DPI.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
Такую мышь беру повторно. Предыдущую хватило на полгода, использовала для работы. У первой мышки были очень мягкие клавиши, с беззвучным кликом. Данная мышь издает клацанье, за что снимаю звезду. Посмотрим, насколько ее хватит.
Достоинства:
Комментарий:
мышка пушка,удобная,легкая,юсбха внутрь прячется не потеряешь
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально, стабильно, связь не теряет. По сравнению с предыдущей мышью батареи хватает надолго, на работе при ежедневном использовании продержалась 7 месяцев
Достоинства:
Комментарий:
работает.., будем посмотреть как дальше
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, хорошо лежит в руке. Время покажет на сколько хватит колесика
Достоинства:
Комментарий:
Разачарован, по своей невнимательности, эта модель без безвучных кнопок FG30, а до этого у меня была FG30S с безвучным нажатием, эта очень раздражает, подарю кому-нибудь на работе. Эхх.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал давно такую мышь, супер удобная и надёжная. Работать такой одно удовольствие. Старую погрыз ребёнок, а так бы работала и дальше. Заказал такую же.
Достоинства:
Комментарий:
Соотношение цена качество считаю оптимальным.
Достоинства:
Комментарий:
Для игр нужна проводная, и больше 2000 dpi, забрал на работу
Достоинства:
Комментарий:
Мышка среднего качества, за эту цену сойдет. В руке лежит удобно.
Достоинства:
Комментарий:
учтите что это не S версия, бесшумных кнопок тут нет
Достоинства:
Комментарий:
покупалась в запас. сейчас уже в работе
Достоинства:
Комментарий:
на год вполне хватает при интенсивной эксплуатации 4 мышки 2 в прошлом году брал 2 в этом уже. 1 еще с прошлого года работает. все клавиши работают. не большой размер есть батарейка в комплекте. для женской руки как раз. авто отключение экономит батарейку. на 1 прошлогодней умер ролик.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен. Советую купить.
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/оранжевый
Достоинства:
Комментарий:
Такую мышь беру повторно. Предыдущую хватило на полгода, использовала для работы. У первой мышки были очень мягкие клавиши, с беззвучным кликом. Данная мышь издает клацанье, за что снимаю звезду. Посмотрим, насколько ее хватит.
Достоинства:
Комментарий:
мышка пушка,удобная,легкая,юсбха внутрь прячется не потеряешь
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально, стабильно, связь не теряет. По сравнению с предыдущей мышью батареи хватает надолго, на работе при ежедневном использовании продержалась 7 месяцев
Достоинства:
Комментарий:
работает.., будем посмотреть как дальше
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, хорошо лежит в руке. Время покажет на сколько хватит колесика
Достоинства:
Комментарий:
Разачарован, по своей невнимательности, эта модель без безвучных кнопок FG30, а до этого у меня была FG30S с безвучным нажатием, эта очень раздражает, подарю кому-нибудь на работе. Эхх.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал давно такую мышь, супер удобная и надёжная. Работать такой одно удовольствие. Старую погрыз ребёнок, а так бы работала и дальше. Заказал такую же.
Достоинства:
Комментарий:
Соотношение цена качество считаю оптимальным.
Достоинства:
Комментарий:
Для игр нужна проводная, и больше 2000 dpi, забрал на работу
Достоинства:
Комментарий:
Мышка среднего качества, за эту цену сойдет. В руке лежит удобно.
Достоинства:
Комментарий:
учтите что это не S версия, бесшумных кнопок тут нет
Достоинства:
Комментарий:
покупалась в запас. сейчас уже в работе
Достоинства:
Комментарий:
на год вполне хватает при интенсивной эксплуатации 4 мышки 2 в прошлом году брал 2 в этом уже. 1 еще с прошлого года работает. все клавиши работают. не большой размер есть батарейка в комплекте. для женской руки как раз. авто отключение экономит батарейку. на 1 прошлогодней умер ролик.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен. Советую купить.