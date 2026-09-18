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Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White

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Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 3
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Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301406
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х9
Вес, кг.
10.3

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White

Беспроводная эргономичная мышка для правшей. Рабочая частота 2.4 ГГц (подключение при помощи ресивера nanoUSB), радиус работы до 10~15 метров, автоматический выбор канала. Оснащается оптическим сенсором с 3-мя уровнями DPI. Переключение разрешения сенсора производится при помощи кнопки на спинке манипулятора. Под большим пальцем присутствуют кнопки вперед/назад. Технология энергосбережения автоматически отправляет мышку в спящий режим, когда она не используется. Жизненный цикл кнопок составляет 5 млн. кликов. Питается устройство от батарейки AA. В нижней части находится переключатель ON/OFF.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG35 Silver/White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная эргономичная мышка для правшей. Рабочая частота 2.4 ГГц (подключение при помощи ресивера nanoUSB), радиус работы до 10~15 метров, автоматический выбор канала. Оснащается оптическим сенсором с 3-мя уровнями DPI. Переключение разрешения сенсора производится при помощи кнопки на спинке манипулятора. Под большим пальцем присутствуют кнопки вперед/назад. Технология энергосбережения автоматически отправляет мышку в спящий режим, когда она не используется. Жизненный цикл кнопок составляет 5 млн. кликов. Питается устройство от батарейки AA. В нижней части находится переключатель ON/OFF.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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